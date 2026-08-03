Diez clubes y dos conferencias en el Torneo Apertura de la LFF

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) realizó este lunes el lanzamiento del Torneo Apertura 2026. El evento fue encabezado por la comisionada, Josell Domínguez, y el secretario general de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Miguel Zúñiga, quienes detallaron que el campeonato se dividirá en dos zonas geográficas: la Conferencia Oeste estará integrada por Tevi Coclé FC, Deportivo Chiriquí, Club Deportivo Origen, Rayadas FC y Atlético Nacional; mientras que la Conferencia Este contará con el Club Deportivo Plaza Amador, UMECIT FC, FC Panamá Norte, Inter FC y Santa Fe FC. Esta estructura busca elevar el nivel técnico de los diez clubes participantes.

Durante el lanzamiento se ofrecieron detalles del partido inaugural entre FC Panamá Norte y UMECIT FC, con la presencia de sus respectivos directores técnicos y jugadoras. Ambos estrategas coincidieron en que la LFF se consolida como una plataforma fundamental para el desarrollo de las atletas panameñas y expresaron su satisfacción por formar parte de un torneo que sigue avanzando y generando oportunidades para la disciplina en el país.

Con esta nueva campaña, la LFF busca fortalecer el fútbol femenino y seguir creando oportunidades para el desarrollo de las futbolistas panameñas.