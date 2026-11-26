La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, una de las voces más críticas con la gestión de Gianni Infantino, reconoció este jueves que será "difícil" destronar al ítalo-suizo de la presidencia de la FIFA.

Una de las escasas mujeres con poder en un deporte dominado por los hombres, Lise Klaveness critica las decisiones de Infantino desde 2022, año del Mundial de Catar, y en agosto reclamó su dimisión por los casos acaecidos durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

"Será difícil" derribar a Infantino, dijo esta jurista de formación y exjugadora de la selección nacional noruega este jueves durante un encuentro con la prensa extranjera en Oslo.

La confederación europea (UEFA) se ha reunido en torno a la candidatura del presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, para hacerse con la presidencia de la FIFA en los comicios del 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

Infantino, por su parte, cuenta con el apoyo de las confederaciones africana, sudamericana y asiática para su reelección, y se perfila como el favorito.

"En un mundo político tan inestable, nunca se sabe realmente lo que va a pasar", argumentó la dirigente noruega, de 45 años.

"Por lo tanto, podría, por todo tipo de razones, haber al final otro candidato (a presidente) distinto de Infantino. Pero, en la situación actual, cuenta con muchos apoyos", añadió.

A pesar de que las confederaciones de fútbol africana (CAF) y sudamericana (Conmebol) reafirmaron su apoyo a Infantino, Klaveness recordó que no son ellas quienes votan, sino las federaciones nacionales, y que cada voto es secreto.

También expresó su voluntad de que Diallo y el tercer candidato, Kozo Tashima, presidente honorario de la federación japonesa, consigan unir fuerzas contra el actual mandamás del fútbol.

Al frente de la FIFA desde 2016, Infantino está en el centro de varias polémicas recientes.

Entre las controversias se cuentan el Premio de la Paz otorgado a Donald Trump, la suspensión revocada para el atacante estadounidense Folarin Balogun durante el pasado Mundial o el proyecto fallido que pretendía autorizar las inversiones privadas en la Copa del Mundo.