Djokovic anuncia su regreso en el Masters 1000 de Cincinnati

El tenista serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 del mundo, anunció el jueves que volvera a las pistas durante el Masters 1000 de Cincinnati (13-23 de agosto) poco más de un mes después de caer en semifinales de Wimbledon.

"Estoy feliz por anunciar que volveré en el torneo de Cincinnati", declaró el tenista de 39 años, actualmente número 5 del mundo, en un vídeo publicado en Instagram y compartido por la cuenta oficial del torneo.

"Es la primera vez desde 2023, cuando jugué una de las mejores finales en tres sets de un Masters 1000 de mi carrera", continuó el serbio, en referencia a su victoria contra el español Carlos Alcaraz 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7/4), tras 3 horas y 49 minutos.

Djokovic, 24 veces campeón de torneos Grand Slam, limita cada vez más su presencia en el circuito fuera de los cuatro grandes torneos. Su último partido fue la semifinal de Wimbledon perdida contra el italiano Jannik Sinner, que terminaría ganando el torneo.

El serbio se queja de forma regular de molestias físicas, alimentando los rumores sobre su retirada. Djokovic declaró que no asistiría al Masters 1000 de Montreal (2-13 de agosto), la cita previa a Cincinnati.

Su siguiente compromiso será el US Open (30 de agosto al 13 de septiembre), donde buscará un 25º título de Grand Slam de récord.