Djokovic brinda ante Fritz y Nueva York por otras semifinales del US Open

Competidor eterno, Novak Djokovic prevaleció la noche del martes en un tenso duelo ante el estadounidense Taylor Fritz y el público de Nueva York para citarse en las semifinales del US Open ante Carlos Alcaraz.

Djokovic, de 38 años, se impuso por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 a Fritz, el vigente subcampeón de este torneo de Grand Slam y el último jugador local que seguía en pie en Nueva York.

Veterano de más de mil batallas, Djokovic domó la intensa atmósfera que tenía en contra en la pista central de Flushing Meadows, donde nunca ha fallado en 16 eliminatorias contra jugadores locales.

El serbio se enzarzó brevemente con la ruidosa grada pero para entonces ya tenía dos sets de ventaja frente a Fritz, al que había vencido en sus diez duelos anteriores.

Al californiano le volvió a temblar el pulso, desperdiciando sus diez primeras oportunidades de break, y reaccionó demasiado tarde ante un Djokovic quirúrgico en las situaciones clave.

"Ha sido un partido increíblemente igualado", reconoció el ganador, que salvó 11 de las 13 pelotas de break de Fritz.

"Durante la mayor parte del segundo y tercer sets, él jugó mejor. En este tipo de partidos, unos pocos puntos deciden al ganador", señaló.

"Al final, ganar los puntos es algo que hacen los jugadores grandes", coincidió Fritz. "Yo sabía que iba a necesitar tomarlos, no me los iba a regalar.

Djokovic disputará el viernes su decimocuarta semifinal de Nueva York, la número 53 de Grand Slam, y vuelve a estar a dos pasos de su soñado título 25, que marcaría un récord absoluto en el tenis.

Enfrente volverá a tener al español Alcaraz, el jugador que mejor tenis ha mostrado en el torneo pero que tiene un balance desfavorable de 3-5 en duelos contra Djokovic.

El balcánico se impuso en las dos últimas citas del Abierto de Australia el pasado enero y en la final de los Juegos Olímpicos de París de 2024.

- Fritz se entrega -

En Flushing Meadows, adonde llegó sin ningún rodaje en la gira de pista rápida, A Djokovic le costó arrancar motores en medio de molestias en la espalda y en el cuello.

Insatisfecho con su juego, Djokovic lució exhausto en las dos primeras rondas bajo un potente sol pero todo cambió en cuanto se instaló en el turno nocturno.

En las eléctricas noches neoyorquinas ha encontrado el combustible que necesitaba para completar presencia en las cuatro semifinales de Grand Slam del año.

Fritz le facilitó al principio la tarea al asaltarle los mismos nervios que lo frenaron en la final del año pasado ante Jannik Sinner.

La moral de Fritz sufrió un duro golpe al entregar el primer set en un último juego en el que dejó escapar cinco pelotas de break.

En el siguiente parcial vio esfumarse otras tres oportunidades mientras Djokovic acertaba a la primera y tomaba dos sets de ventaja.

El público que se había quedado sin la primera función, por la retirada de Marketa Vondrousova, elevó los decibelios en apoyo de Fritz para alargar la noche.

Djokovic también puso de su parte con varios gestos, incluidos unos besos enviados a un aficionado, y trató de que el juez de silla interviniera para frenar el bullicio.

La situación desconcentró por primera vez al serbio, que permitió que Fritz restaurara su confianza y se anotara el tercer set.

Djokovic contuvo la ola que se le venía encima y Fritz se inmoló con una doble falta en la tercera pelota de partido.

El serbio cerró la noche simulando tomar un trago y dando unos pasos de baile frente a las gradas, en lo que dijo ser una celebración por el octavo aniversario de su hija Tara.