Djokovic empieza con susto, la derrota de Etcheverry evita el pleno argentino

Novak Djokovic, pese a ceder el primer set, inició su búsqueda de un 25º Grand Slam con victoria ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard en un primer día de Roland Garros que hubiera resultado perfecto para el tenis argentino de no ser por la derrota de una de sus mejores bazas, Tomás Etcheverry.

En el último partido del día y ya con el manto de la noche parisina cubriendo la pista central Philippe Chatrier, en medio de una temperatura más clemente que la que hizo sudar a jugadores y aficionados a lo largo de la jornada en el recinto de Porte d'Auteuil (este de París), Djokovic (N. 4 del mundo) solventó el susto de verse con un primer set en contra y terminó venciendo a su rival local (83º) 5-7, 7-5, 6-1, 6-4.

En busca de un 25º título récord en Grand Slam a sus 39 años, Djokovic llegaba al polvo de ladrillo parisino sin ninguna victoria esta temporada en esa superficie.

En segunda ronda se enfrentará a otro francés, Valentin Royer (74º), quien venció con facilidad al boliviano Hugo Dellien (144º) por 6-4, 6-2, 6-2.

- Fonseca, aliviado tras el debut -

Y de la veteranía de Nole a la juventud del brasileño Paulo Fonseca, quien también avanzó a segunda ronda a costa de otro jugador local, Luka Pavlovic, que es apenas 241º del ranking ATP y que procedía de la ronda de clasificación, al que derrotó 7-6 (8/6), 6-4 y 6-2.

"Estoy contento con el resultado, pero no lo estoy con mi nivel de juego. La primera ronda siempre es difícil porque tienes mucha presión y además tenía que jugar con alguien que viene de las rondas previas, por lo que tenía ya tres partidos jugados aquí", explicó Fonseca, 30º del mundo.

El año pasado, Fonseca llegó a la tercera ronda en este Grand Slam y para igualar esa actuación tendrá ahora que ganar en su duelo de segunda ronda al croata Dino Prizmic (72º), que se deshizo fácilmente en el debut del estadounidense Michael Zheng (146º) por 6-1, 6-1 y 6-3.

Su victoria fue la alegría del día para Brasil, donde cayó Beatriz Haddad Maia, exnúmero 10 mundial caída actual fuera del Top 100 (105ª).

Bia Haddad fue superada 1-6, 7-6 (7/4) y 6-2 por la británica Francesca Jones (102ª).

- Sierra sostiene el pabellón albiceleste -

La mejor raqueta sudamericana, la argentina Solana Sierra, única representante albiceleste en el cuadro femenino, superó sin demasiadas dificultades a la británica Emma Raducanu (39ª).

Sierra, 68ª en el ranking WTA, se impuso a la ganadora del US Open en 2021 por 6-0, 7-6 (7/4).

"Mi sueño en el tenis es seguir en estos grandes torneos. Por eso trabajamos, por estar jugando los Grand Slam y los WTA 1000. Y poder conseguir buenos resultados en ellos. Pero además de los resultados, creo que es importante no perder nunca el disfrute, que es algo que a veces se pierde y que tiene que estar ahí", razonó Sierra.

A la victoria de Sierra se unieron las de sus compatriotas Thiago Tirante (60º) y Marco Trungelliti (81º).

Tirante, que derrotó al español Pablo Llamas (122º) 6-3, 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-0, buscará superar su mejor acuación en Grand Slam venciendo en segunda ronda a otro español, Alejandro Davidovich (23º).

Trungelliti no dio opción al jugador local Kyrian Jacquet (147º), procedente de las previas, al que derrotó con solvencia 6-4, 6-2, 6-2. El veterano jugador de 36 años de Santiago de Estero se medirá en su siguiente partido con el ruso Karen Khachanov (15º).

Y Etcheverry se despidió en su debut tras perder 6-3, 6-4, 6-2 ante el portugués Nuno Borges (51º).

Otro de los favoritos a levantar la Copa de los Mosqueteros, el alemán Alexander Zverev (3º) venció 6-3, 6-4, 6-2 al francés Benjamin Bonzi (95º), mientras que la sorpresa del día fue la derrota del estadounidense Taylor Fritz, noveno jugador mundial y séptimo cabeza de serie, quedó eliminado este domingo en la primera ronda de Roland Garros al perder 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-7 (9/11) y 6-1 ante su compatriota Nishesh Basavareddy (148º), que accedió al cuadro principal con una invitación de los organizadores.