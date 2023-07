Djokovic inicia el camino al 8º Wimbledon en el regreso de los rusos al pasto londinense

Novak Djokovic inició su camino hacia un 8º título de Wimbledon y su 24º Grand Slam con su 40º victoria en la hierba del All England Club, al que regresaron este lunes los tenistas rusos y bielorrusos, excluidos el año pasado por el ataque de Moscú a Ucrania.

El veterano serbio de 36 años, actual número 2 de la ATP, derrotó en tres sets, por 6-3, 6-3 y 7-6 (7/4) al argentino Pedro Cachín (N.68 de la ATP), en su primera toma de contacto esta temporada con la hierba.

Es la 29ª victoria consecutiva en Wimbledon para Djokovic, que se mantiene imbatido sobre la hierba del All England Club desde que fue eliminado en cuartos de final en 2017.

"El primer partido (en hierba) siempre es un poco arriesgado, porque no he disputado torneos de preparación y el pasto es una superficie completamente diferente de la tierra batida en términos de estilo de juego, de táctica, y eso demanda un poco de tiempo de adaptación", añadió.

"He logrado hacerlo en los últimos años y no hay razón para pensar que no podré volver a hacerlo, pero voy partido a partido, esperando que mi nivel aumente progresivamente".

Su próximo rival será el australiano Jordan Thompson (N.70), que derrotó al estadounidense Brandon Nakashima (N.55) en cinco sets, por 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (7/4) y 6-3.

Contra Cachín, el serbio de 36 años tuvo el control del partido en todo momento y ni siquiera la interrupción de casi una hora y media para cerrar el techo de la Pista Central cuando se puso a llover en Londres pareció desconcentrar a Djokovic.

- Tiempo para bromear -

Todo lo contrario, Djokovic bromeó y tomó una toalla para intentar ayudar en el secado la hierba, pidiendo al público que bajara de las gradas y se uniera.

Tras varios minutos, algunos operarios aparecieron con secadores para intentar acelerar el secado... y finalmente se jugó con el techo abierto porque dejó de llover.

Y Djokovic tardó poco en cerrar el partido, pese a que Cachín ofreció resistencia en el tercer set.

"Él ha servido muy bien en el tercer set, ha sido más preciso y fue complicado romperle el saque, pero después le dominé en el 'tie break'", explicó Djokovic en la entrevista a pie de pista.

De conquistar el título, su quinto consecutivo en la hierba del All England Club, Djokovic igualaría el récord de victorias en Wimbledon, que ahora tiene Roger Federer con 8 y se colocaría a uno solo del récord absoluto de Martina Navratilova.

Y tras ganar ya en Australia y en París, Djokovic se mantendría en carrera por ganar los cuatro torneos del Grand Slam en una misma temporada. Ningún hombre lo ha logrado desde Rod Laver en 1969. La alemana Steffi Graff lo consiguió en 1988, sumando además una medalla de oro olímpica en Seúl.

La jornada de este lunes en el All England Club estuvo marcada también por el regreso de los tenistas rusos y bielorrusos, excluidos el año pasado como medida contra la invasión de Ucrania.

El ruso Andrey Rublev fue el primer ganador de la jornada. "Obviamente, creo que hay mejores soluciones que la simple exclusión. Al fin y al cabo nada ha cambiado. Se hicieron daño a sí mismos", declaró el N.7 de la ATP en referencia a los organizadores y que en segunda ronda se medirá a su compatriota Aslan Karatsev (N.50).

La falta de luz provocó que varios partidos no pudieran acabar.

- Comienzo arrollador de Swiatek -

En categoría femenina, la número 1 de la WTA, la polaca Iga Swiatek, se estrenó con una contundente victoria por 6-1 y 6-3 ante la china Zhu Lin (N.34)

Swiatek, vigente campeona de Roland Garros y del US Open, parece progresar en hierba, con una victoria en la que no dio opciones a una jugadora con prácticamente el ranking más alto que podía encontrarse en la primera ronda.

"Me siento con confianza, he hecho un buen trabajo", dijo la jugadora de 22 años, que nunca ha superado los octavos de final en Wimbledon.

Su rival en segunda ronda será la española Sara Sorribes (N.84), que derrotó a la italiana Martina Trevisan (N.64) por 6-3 y 6-1.

También lograron superar el primer obstáculo otras cabezas de serie del torneo como la estadounidense Jessica Pegula, la francesa Caroline García, la rusas Daria Kasatkina y Veronika Kudermetova, la bielorrusa Victoria Azarenka.

En uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, la ucraniana Elina Svitolina derrotó por 6-4 y 6-3 a la estadounidense Venus Williams, cinco veces campeona en Wimbledon y que jugó disminuida tras sufrir una caída que le provocó daños en una rodilla.

También en el cuadro femenino se produjo la mayor sorpresa del día, con la eliminación de la estadounidense Coco Gauff (N.7) ante su compatriota Sofia Kenin (N.128 y vencedora en Australia en 2020), por 6-4, 4-6 y 6-2.