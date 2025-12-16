Djokovic jugará el torneo de Adelaida antes del Abierto de Australia

Novak Djokovic disputará el torneo ATP 250 de Adelaida (Australia, 12-17 de enero) como preparación del Abierto de Australia (18 de enero-1 de febrero en Melbourne), anunciaron el martes sus organizadores.

El veterano serbio de 38 años, actual número 4 del ranking ATP, persigue un undécimo título en el Abierto de Australia, primer torneo grande del año, y un vigesimoquinto en una cita del Grand Slam.

En el pasado, Djokovic disputó dos veces el torneo de Adelaida, en 2007 y 2023, y en ambas fue el campeón.

En la última temporada, Djokovic optó por acudir a Brisbane (derrota en cuartos ante el estadounidense Reilly Opelka) como paso previo al Abierto de Australia, donde fue batido en semifinales por el alemán Alexander Zverev.

Con la excepción de 2017, donde estaba mermado por las lesiones, Djokovic ganó al menos un torneo del Grand Slam en cada temporada entre 2010 y 2023.

Su último título en uno de los cuatro grandes del calendario se remonta al Abierto de Estados Unidos de 2023. Desde entonces, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz se reparten los títulos del Grand Slam, con cuatro cada uno en los dos últimos cursos.

En 2025, Djokovic solo ganó dos títulos menores, en Ginebra (Suiza) en mayo y en Atenas en noviembre.

En el torneo de Adelaida de enero están también anunciados nombres destacados como el británico Jack Draper, el brasileño João Fonseca, el estadounidense Tommy Paul o el griego Stefanos Tsitsipas.