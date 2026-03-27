Djokovic no estará en Montecarlo, Monfils y Kouamé invitados

La leyenda del tenis Novak Djokovic se dio de baja del Masters 1000 de Montecarlo, anunció este viernes la organización, que invitará al veterano francés Gaël Monfils, en su última temporada, y a su compatriota Moïse Kouamé, la revelación de 17 años.

"Novak Djokovic se ha retirado del torneo", indicó la cuenta de Instagram del torneo (5-12 de abril) sin precisar el motivo de su ausencia.

El serbio, de 38 años, actualmente número tres del ranking ATP, ha ganado dos veces en Montecarlo, torneo que tradicionalmente abre en Europa la temporada de tierra batida, que tiene como punto álgido Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde buscará un 25º título de Grand Slam.

Finalista en el Abierto de Australia en enero ante el ganador Carlos Alcaraz, Djoko viene de caer en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells ante el británico Jack Draper.

A continuación renunció al Masters 1000 de Miami debido a una lesión en el hombro derecho.

Según la web de la ATP, Djokovic debería regresar en el Masters 1000 de Madrid (22 de abril-3 de mayo).

La organización de Montecarlo concedió invitaciones a Monfils y Kouamé: el primero, a sus 39 años, vive su última temporada en el circuito.

El ex número 6 del mundo, actualmente 153º, es uno de los pocos franceses que han alcanzado la final en Montecarlo: fue en 2016 y perdió ante Rafael Nadal.

Kouamé (325º) es, a sus 17 años, el jugador más joven del top 500. La última joya del tenis francés logró en Miami su primera victoria en un Masters 1000.