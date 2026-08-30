Djokovic pierde por primera vez en un debut en el US Open ante argentino Navone

Por primera vez en su legendaria carrera, el gigante serbio Novak Djokovic fue eliminado este domingo en la ronda inicial del Abierto de Estados Unidos a manos del argentino Mariano Navone.

Número 49 de la ATP, Navone se impuso por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 a un Djokovic quebrado física y emocionalmente tras cuatro horas y 36 minutos de batalla que concluyó en la medianoche de Nueva York.

Si esta caída aleja considerablemente su soñado título 25 de Grand Slam, para Navone esta gesta es un "sueño hecho realidad".

"Seguro es lo mejor que me he sentido en una pista. Esta pista increíble, el escenario más grande, es increíble", dijo un emocionado Navone. "La forma en que jugamos cinco sets contra el GOAT (el mejor de todos los tiempos). Estoy muy feliz".

El argentino, de 25 años, puede presumir de ser el único tenista en batir a Djokovic en su estreno en Nueva York desde la primera vez que el serbio acudió al torneo en 2005.

El balcánico, de 39 años, tampoco había sucumbido en ninguna ronda inicial de un torneo grande en dos décadas, desde el lejano Abierto de Australia de 2006.

Alentado por la grada de la pista central, Djokovic dio la vuelta al marcador después de entregar el primer set, en el que ya tuvo que ser atendido y recibir medicación.

El exnúmero uno mundial vomitó en la banda durante la tercera manga pero no dejó de pelear por resguardar su orgullo y seguir en ruta hacia el récord absoluto de Grand Slams del tenis.

El serbio llevaba tres años esperando una oportunidad como esta, desde que conquistó su título 24 precisamente en Flushing Meadows.

En esta ocasión no tenía delante ni a Jannik Sinner, número uno mundial, ausente por lesion, ni a su otra pesadilla, el español Carlos Alcaraz, quien reaparece el lunes tras cuatro meses de baja.

Pero Djokovic ya había dejado señales de preocupación en su única aparición después de Wimbledon, cuando cayó ante otro argentino, Thiago Tirante, en el Masters 1000 de Cincinnati, también limitado físicamente por la alta temperatura y humedad.

Tras colocarse en ventaja dos sets a uno, Djokovic sufrió calambres que facilitaron que Navone acelerara hacia la victoria con ocho juegos seguidos, mientras el serbio tenía que contener las lágrimas ante la inminente y dolorosa derrota.