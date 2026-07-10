Djokovic querría jugar Wimbledon "al menos una vez" más

Derrotado por un triple 6-4 a sus 39 años en semifinales de Wimbledon ante el número uno Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic aseguró después de la eliminación de este viernes que le gustaría disputar "al menos una vez" más el torneo londinense, donde ha sido campeón en siete ocasiones."Claro que estoy decepcionado", admitió en su conferencia de prensa posterior al partido, después de ver esfumarse la posibilidad de lograr el domingo un 25º título del Grand Slam."Evidentemente, quiero ganar Wimbledon. Ese es el motivo por el cual sigo esforzándome tanto" en el entrenamiento a una edad en la que normalmente los tenistas han colgado la raqueta, insistió este exnúmero 1 mundial, que es actualmente octavo en el ranking ATP."Pero he perdido ante un jugador mejor, tengo que aceptarlo. No quiero fustigarme, no hice tantas cosas mal. Solo estuve uno o dos niveles por debajo de él", estimó Djokovic, que venció a Sinner en semifinales del Abierto de Australia de principios de esta temporada, antes de que Carlos Alcaraz le venciera en la final."Me gustaría jugar (en Wimbledon) al menos una vez" más, aseveró. "Pero no siento ninguna presión, nadie me obliga a jugar. Lo hago porque tengo ganas de verdad y porque me siento capaz de hacerlo", señaló.