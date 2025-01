Djokovic rechaza entrevista por "comentarios insultantes" de un periodista

El tenista Novak Djokovic, que busca un undécimo título en Australia, se negó a conceder la tradicional entrevista a pie de pista por los "comentarios insultantes" de un periodista del difusor oficial del torneo, explicó en conferencia de prensa.

Tras su victoria frente al checo Jiri Lehecka (N.29) en octavos de final del Abierto de Australia, el N.7 abandonó rápidamente la Rod Laver Arena sin detenerse para la habitual entrevista a los ganadores.

"Hace unos días, un célebre periodista deportivo de Channel 9 se burló de los hinchas serbios e hizo comentarios insultantes", denunció el tenista serbio en conferencia de prensa.

Djokovic no precisó el nombre del periodista y aseguró que ni el redactor ni Channel 9 han presentado "excusas públicas".

"Dado que Channel 9 es el difusor oficial" del Abierto de Australia, el ex N.1 no concederá más entrevistas a pie de pista hasta que la cadena no pida perdón.

"Dejo a Channel 9 gestionar la situación", concluyó Djokovic, que en cuartos se enfrentará al español Carlos Alcaraz (N.3).