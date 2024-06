Djokovic se retira de Roland Garros, Sinner celebra su N.1 con boleto a semifinales

No habrá defensa del título: el serbio Novak Djokovic, lesionado durante su partido de octavos, tuvo que retirarse este martes de Roland Garros y tampoco podrá conservar su N.1 mundial que pasará a manos de Jannik Sinner quien, ajeno a la noticia, selló su boleto a semifinales.

El serbio, que resbaló en numerosas ocasiones durante el partido de octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo, necesitó atención médica y un masaje durante varios minutos en el segundo set.

"Estas últimas semanas, he tenido una pequeña molestia en la rodilla derecha, nada que ver con una lesión preocupante. He jugado torneos así y no ha pasado nada hasta hoy. Pero en el tercer juego del segundo set, me resbalé y eso afectó mi rodilla", detalló Djokovic tras el partido sobre el incidente, indicando que necesitó antiinflamatorios para poder seguir jugando.

"No sé qué pasará mañana o pasado mañana, ni si seré capaz de entrar en la pista a jugar", avisó 'Nole', haciendo saltar las alarmas sobre la posible gravedad de su lesión. El serbio señaló como causa de la misma el mal estado de la pista y la falta de tierra, que le hizo resbalar en varias ocasiones.

-"Una dura decisión" -

Un día después, se confirmó el peor escenario: en un escueto comunicado, la organización del torneo informó de la "lesión en el menisco medial de la rodilla derecha", detectada el martes "tras un escáner" y que obliga al vigente campeón a retirarse, antes de su partido de cuartos de final programado contra el noruego Casper Ruud (N.7) el miércoles.

"Me entristece anunciar que tengo que retirarme de Roland Garros. Jugué con toda mi pasión y lo di todo ayer (lunes)", escribió el serbio en su cuenta de Instagram, añadiendo haber tomado una "dura decisión" después de una "cuidadosa reflexión".

Además de Ruud, que queda a un paso de disputar su tercera final de Roland Garros consecutiva, el otro gran beneficiado por la baja del serbio es Sinner, que independientemente de su resultado en el torneo, pasará a ocupar el número 1 del mundo a partir del lunes, siendo el primer italiano en lograrlo.

Sinner se encontraba disputando su partido de cuartos de final contra Grigor Dimitrov (N.10) cuando saltó la noticia. El joven de 22 años superó sin mayores dificultades al búlgaro por 6-2, 6-4, 7-6 (7/3), y estará atento a la sesión nocturna entre el español Carlos Alcaraz (N.3) y el griego Stefanos Tsitsipas (N.9) para conocer su próximo rival.

"¿Qué puedo decir?", dijo tras su victoria sobre su cambio de ranking. "Convertirse en número 1 del mundo es el sueño de cualquier jugador. Por otra parte, ver como Novak se retira (del torneo) es decepcionante, le deseo una rápida recuperación", añadió.

- Swiatek sigue imparable -

Quien tiene garantizado seguir en lo más alto, es la polaca Iga Swiatek, número 1 indiscutible del circuito femenino. El martes, con un 6-0, 6-2 contra la checa Marketa Vondrousova (N.6) en tan sólo 62 minutos, aseguró su presencia entre las últimas cuatro mujeres y disputará su boleto a la final contra Gauff (N.3), quien apeó en la primera sesión del día a la tunecina Ons Jabeur (N.9).

Tras su aplastante demostración en octavos de final contra la rusa Anastasia Potapova, resuelta el domingo en 40 minutos con 6-0, 6-0, Swiatek volvió a saltar a la pista Philippe Chatrier con el pie en el acelerador para medirse a Vondrousova.

"Honestamente, creo que todo funcionó", declaró desde la pista la joven de 23 años. "Siento que he servido mejor que en rondas anteriores y eso me dio un extra de confianza".

Gauff había tenido más contratiempos para doblegar a Jabeur por 4-6, 6-2, 6-3, pero la joven de 20 años se sobrepuso a un set en contra y al apoyo masivo de las gradas a la tunecina, para citarse con Swiatek en una reedición de la final 2022, ganada por la polaca.

Desde luego, el balance entre ambas no invita al optimismo para la vigente campeona del US Open, que tan sólo ha vencido a Swiatek una ocasión de las 11 que se han enfrentado y sobre pista dura, la superficie favorita de la norteamericana.

Sobre la arcilla, Swiatek fue también la verdugo de Gauff en cuartos de final de Roland Garros en 2023, y más recientemente en las semifinales del Masters 1000 de Roma.