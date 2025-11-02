Dodgers ganan su segunda Serie Mundial consecutiva con una dramática remontada

Con apariciones salvadoras del venezolano Miguel Rojas y el japonés Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el sábado 5x4 a los Azulejos de Toronto en la undécima entrada para revalidar el título de la Serie Mundial.

El equipo liderado por Shohei Ohtani se impuso en la eliminatoria por un global de 4-3 y es el primer bicampeón consecutivo de las Grandes Ligas de béisbol desde el triplete de los Yankees de Nueva York (1998-2000).

Yamamoto fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la eliminatoria en un reconocimiento a la resistencia de los Dodgers, que alzaron el noveno título de su palmarés.

El lanzador, que había sido el abridor en el triunfo del viernes, acudió al rescate de los Dodgers silenciando los bates canadienses en las últimas 2.2 entradas y permitiendo que Will Smith conectara el jonrón ganador en el undécimo inning.

"No estaba seguro de poder lanzar esta noche hasta que fui al bullpen, pero me alegro de haber podido hacerlo", reconoció el japonés, quien sumó tres exitosas participaciones en este Clásico de Otoño.

La Serie Mundial más trepidante de los últimos años deparó el final más dramático posible para Toronto, que desperdició dos partidos para conquistar su primer trofeo desde 1993.

Este sábado tuvieron una ventaja de 4x2 pero el venezolano Miguel Rojas surgió en la última entrada para empatar el marcador con su cuadrangular milagroso.

El jonrón del venezolano, que no la sacaba del parque en playoffs desde 2020, levantó de la lona a los vigentes campeones y terminó arruinando la extraordinaria temporada del equipo liderado por Vladimir Guerrero Jr.

"No intentaba batear un jonrón", reconoció después Rojas. "Creo que este es el primero contra un lanzador diestro en todo el año y llegó en el momento más importante de mi vida y mi carrera".

- Yamamoto, el MVP inesperado -

Yamamoto y Rojas ejercieron el papel de héroes que parecía destinado a Ohtani, el mayor talento que se recuerda en este deporte.

Este sábado el japonés afrontó la prueba definitiva de sus habilidades como lanzador y bateador pero, con menos descanso del normal en su brazo, fue retirado del montículo tras encajar un jonrón inicial de tres carreras de Bo Bichette.

Ohtani, gran favorito a sumar un cuarto premio MVP esta temporada, ha ganado dos títulos en sus dos campañas en Los Ángeles pero no fue reconocido como el pelotero más valioso de ninguna de las finales.

Este sábado Toronto lo atacó desde el principio poniendo hasta cinco corredores en base en los dos primeros innings.

El abridor angelino se escapó de esas emboscadas pero su desgaste iba en aumento y Bo Bichette se lo hizo pagar con un torpedo de 135 metros que puso tres carreras por delante a Toronto.

Tras conceder cinco hits, Ohtani fue retirado de la lomita por unos Dodgers que necesitaban de todo su poder al bate para la remontada.

- Rojas, héroe angelino -

Los campeones descontaron en el cuarto inning por mediación de Will Smith tras un sacrificio del dominicano Teoscar Hernández.

Esta fue la única anotación que permitió el veterano abridor de Toronto, Max Scherzer, que curiosamente había lanzado en el último séptimo partido en una Serie Mundial, saldado con triunfo de sus Nacionales en 2019.

Mookie Betts y Clement intercambiaron carreras para Dodgers y Azulejos antes de que los visitantes aceleraran la persecución.

Un jonrón de Max Muncy puso otra vez a Dodgers a una carrera con una última entrada por jugar.

A sólo dos outs del título, las gradas del Rogers Center se sumieron en el silencio con el cuadrangular de Rojas.

Los Azulejos tuvieron bases llenas en la parte baja de la novena pero una extraordinaria acción defensiva de Rojas y una agónica atrapada del cubano Andy Pages junto al muro alargaron la Serie Mundial hasta extra innings.

Yamamoto, que había realizado 96 lanzamientos el viernes, protegió a los Dodgers con otros 34 hasta que Will Smith pegó el jonrón ganador en el undécimo capítulo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se sumó a las felicitaciones a los Dodgers tras una Serie Mundial que tuvo también tintes nacionalistas ante el actual conflicto comercial entre los países vecinos.

¡Enhorabuena a los Dodgers de Los Ángeles, un partido ganado por unos CAMPEONES increíbles!", escribió Trump en su red Truth Social.

"Un grupo de hombres menos capacitado nunca habría podido ganar ese partido, ni el sexto", agregó. "¡NOS VEMOS A TODOS EN LA CASA BLANCA!".