Dominicana vence 16x15 a Panamá con récord de carreras en Serie del Caribe

En un festín de imparables, República Dominicana venció 16x15 a Panamá y entre ambas novenas impusieron un récord histórico de 31 carreras en un partido de la Serie del Caribe, el miércoles en la cuarta jornada de la edición de 2026 en el estadio Panamericano de béisbol, en Guadalajara.

Con su carreraje combinado, dominicanos y panameños rompieron la marca anterior de 28 carreras, que fue establecida en el clásico caribeño de 1990 cuando México (Naranjeros de Hermosillo) apaleó 20x8 a los Senadores de San Juan (Puerto Rico).

Con esta descomunal pizarra, Los Leones del Escogido dominicanos mantienen su marcha perfecta, ahora de 3-0. En contraste, los Federales de Chiriquí panameños están 0-3.

En la segunda entrada, los Federales tomaron una sorpresiva ventaja de dos carreras con un jonrón solitario de Luis Castillo y un remolque de Abraham Rodríguez.

En el cierre del inning los Leones lograron un rally de cinco carreras: Franchy Cordero y Marco Hernández produjeron un par cada uno, la quinta fue impulsada por Erik González.

En el tercer episodio José Ramos conectó otro cuadrangular para Panamá. Jhonny Santos y Christian Bethancourt produjeron una carrera cada uno y emparejaron la pizarra 5x5.

El Escogido se separó en el cuarto rollo con dos carreras impulsadas por Gustavo Núñez y Erik González.

El tercer vuelacercas panameño corrió a cargo de Johnny Santos en el quinto inning.

Los dominicanos mostraron su poderío con otro rally de cinco carreras en el cierre de la quinta entrada.

Y en la sexta, los Federales igualaron 12x12 al despacharse seis más, tres de ellas producidas con un triplete de Bethancourt. En la parte baja, los Leones recuperaron la ventaja 14x12 con un cuadrangular de Cordero, quien se llevó por delante a Christian Adames.

Panamá se mantuvo en pie de lucha. En la séptima, Jean Arnáez anotó una carrera y Johan Camargo remolcó otra para igualar 14x14.

Marco Hernández -cuatro hits en cinco turnos- y Núñez produjeron carreras en la octava para Dominicana.

Los canaleros se acercaron 16x15 en la novena y dejaron a dos hombres en los senderos.

Emailin Montilla fue el pitcher ganador con salvamento de Jimmy Cordero. Enrique Saldaña cargó con la derrota en este partido que rebasó las cuatro horas.

En el segundo partido de la jornada se enfrentaban las dos novenas locales: México Verde (Tomateros de Culiacán) contra México Rojo (Charros de Jalisco).

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Panamá 0 2 3 0 1 6 2 0 1 15 18 1

República Dominicana 0 5 0 2 5 2 0 2 X 16 16 2