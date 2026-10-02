Don Bosco inaugura los II Juegos Deportivos Estudiantiles

Los II Juegos Deportivos Estudiantiles Don Bosco 2026, fueron inaugurados este viernes 2 de octubre en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, reuniendo a unos 660 atletas estudiantiles de 10 colegios del corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

Para esta segunda edición, el evento contará con la participación de niños de escuelas primarias y de colegios de educación premedia y media, quienes competirán durante 13 fechas, entre este viernes 2 y el 30 de octubre.

Se ha establecido un cronograma para las competencias, iniciando este viernes 2 de octubre, con el torneo de fútbol, en donde participarán las categorías de primaria, premedia y media, en las ramas masculina y femenina.

El lunes 12 de octubre, entra en acción del baloncesto, para atletas de premedia y media, mientras que la competencia de voleibol mixto comenzará el 19 de octubre, también con participación de jugadores de premedia y media.

Este año, se incorpora el tenis de mesa desde el viernes 23 de octubre, con participación en las ramas masculina y femenina, en las categorías de primaria, premedia y media.

El atletismo tendrá acción desde el 26 de octubre, en pruebas de pista y campo, con todas las categorías participando, tanto en la rama masculina, como en la femenina.

El viernes 30 de octubre serán clausurados los II Juegos Deportivos Estudiantiles de Don Bosco, con la disputa de las finales de fútbol, baloncesto y voleibol mixto.

La iniciativa de la Junta Comunal de Don Bosco cuenta con el respaldo de la Alcaldía de la ciudad capital y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), quienes han unido esfuerzos nuevamente para presentar este evento.

“Con deportes, construimos una mejor comunidad. Ese es el lema de estos juegos, y el significado de compartir y disfrutar el deporte, inculcando valores y estimulando la sana competencia”, apuntó el representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson.