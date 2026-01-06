Doncic y Antetokounmpo lideran votación para el Juego de las Estrellas

Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo, figuras de Los Angeles Lakers y los Milwaukee Bucks, encabezan las votaciones de los aficionados para el Juego de las Estrellas de la NBA de 2026, según un balance publicado este martes por la liga.

El esloveno Doncic domina la Conferencia Oeste con 2.229.811 votos, la mayor cifra general, mientras el griego Antetokounmpo se sitúa en lo más alto del Este con 2.092.284.

El All Star Game se celebrará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood (California), la cancha de Los Angeles Clippers.

Las votaciones de los aficionados, que se cerrarán el 14 de enero, tienen un peso del 50% en la elección de los titulares del evento y el resto se divide entre las elecciones de un panel de periodistas y de los jugadores.

Este año, el Juego de las Estrellas estrenará un nuevo formato en el que las estrellas no estadounidenses se concentrarán en uno de los tres equipos en liza.

El combinado Mundial y los otros dos que formarán jugadores locales se enfrentarán en tres partidos de 12 minutos y una final de la misma duración.

Hasta el momento, el tercer jugador más seleccionado es otra figura internacional, el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets), con 1.998.560 votos.

En el Oeste le siguieron Stephen Curry (1.844.903), de los Golden State Warriors; el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (1.554.468), de los Oklahoma City Thunder, y el francés Victor Wembanyama (1.321.985), de los San Antonio Spurs.

El astro de los Lakers LeBron James, de 41 años, se ubicó en la octava plaza del Oeste con 1.059.855 votos.

Jalen Brunson, base de los New York Knicks, fue el jugador estadounidense más seleccionado con 1.916.497 votos, ocupando el segundo lugar del Este.

En esa conferencia le siguieron Tyrese Maxey (1.908.978), de los Philadelphia 76ers; Cade Cunningham (1.752.801), de los Detroit Pistons, y Donovan Mitchell (1.530.237), de los Cleveland Cavaliers.