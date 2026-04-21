Donovan renuncia como entrenador de los Bulls tras otra temporada sin playoffs

Billy Donovan renunció el martes a su cargo de entrenador de los Chicago Bulls después de que el equipo quedara fuera de los playoffs de la NBA por quinta vez en las seis temporadas que ha ocupado el cargo.

Donovan, quien llevó a Florida a ganar los campeonatos universitarios de Estados Unidos en 2006 y 2007, acumuló un récord de 226 victorias y 256 derrotas con los Bulls desde su llegada en 2020, y en la última temporada vivió su peor campaña en Chicago, con un balance de 31 victorias y 51 derrotas.

"Tras una serie de conversaciones exhaustivas y meditadas con la propiedad sobre el futuro de la organización, he decidido dejar mi cargo como entrenador en jefe de los Chicago Bulls, para permitir que el proceso de búsqueda siga su curso", declaró Donovan en un comunicado emitido por el club.

"Creo que lo mejor para los Bulls es permitir que el nuevo líder forme el cuerpo técnico como considere oportuno".

Donovan, de 60 años, dejó Florida en 2015 para convertirse en entrenador de los Oklahoma City Thunder, que alcanzaron los playoffs en cada una de sus cinco temporadas allí, cayendo en las finales de la Conferencia Oeste en 2016 y en la primera ronda en cada una de las cuatro temporadas siguientes.

Tras acumular un balance de 243-157 con los Thunder, se marchó en septiembre de 2020 tras no poder llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato.

Dos semanas después, Donovan firmó con los Bulls. Pero Chicago Bulls solo llegó a los playoffs una vez con Donovan, cayendo ante Milwaukee en la primera ronda en 2022.

A principios de este mes, los Bulls despidieron al vicepresidente de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general, Marc Eversley, tras seis años en sus cargos.

Los Bulls no han ganado una serie de playoffs desde 2015 y se han perdido los playoffs en ocho de los últimos nueve años, con solo una temporada con balance positivo.

La última vez que ganaron el título de la NBA fue en 1998, el último de los seis títulos de Michael Jordan con los Bulls.