"Dos balas en el vientre": un testimonio complica al acusado por la muerte del exrugbier Aramburu en Francia

Uno de los dos principales inculpados en el juicio en Francia por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu fue señalado este viernes por un coacusado de haber confesado que había "metido" dos balas "en el vientre" del deportista.

Aramburu, de 42 años, fue abatido a balazos en la madrugada del 19 de marzo de 2022 luego de una gresca en un café de París con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, ambos militantes de ultraderecha.

También perteneciente a ese movimiento, Antony Sorrentino es juzgado por haber ayudado a Bouvier a iniciar su breve huida y a deshacerse del arma con la que había disparado contra Aramburu.

Aunque los disparos mortales fueron efectuados por Le Priol -el principal acusado-, Bouvier fue quien disparó primero y también se enfrenta a la pena de cadena perpetua por tentativa de asesinato.

Bouvier afirma que solo disparó, sin apuntar, porque tuvo miedo del exrugbier, antes de huir sin saber que había alcanzado a su víctima.

De las seis balas que impactaron en Aramburu, dos fueron efectivamente disparadas por Bouvier.

Sorrentino explicó durante la investigación que había ayudado a su amigo, recogiéndolo y llevándolo en coche después del crimen, sin pedirle detalles sobre los hechos.

Este viernes, a menudo confuso y esquivo ante el tribunal de lo penal de París, se mantuvo en un primer momento en esa versión.

Pero al final del interrogatorio sorprendió al declarar que cuando volvió a ver a Bouvier, su amigo le habría dicho: "Le metí dos en el vientre y dos al lado".

Sorrentino intentó de inmediato relativizar su declaración, explicando que tenía "miedo de reconstruir los hechos" y de "reinventar" si seguía.