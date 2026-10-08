Dos goles de penalti de Neymar le dan un punto al Santos ante el líder Flamengo

Dos goles de penalti de Neymar en los últimos ocho minutos le dieron un empate este jueves al Santos en casa contra el líder Flamengo (2-2), en uno de los duelos estrella de la 29ª jornada del Campeonato Brasileño.

En un encuentro muy igualado entre los dos equipos más en forma del torneo, el Flamengo se adelantó justo antes del descanso con tantos del veterano Danilo (43') y Lucas Paquetá (45+4).

El Santos no se rindió y gracias a Neymar logró salvar un punto en los últimos minutos.

El astro brasileño, que reaparecía tras cinco semanas lesionado, entró tras el descanso en sustitución de Philippe Coutinho y asumió la responsabilidad de conducir el juego de su equipo para intentar salvar un punto.

La insistencia santista tuvo premio en el minuto 72, cuando el árbitro señaló penalti por mano del volante Jorginho dentro de su área. Tras una revisión en el VAR que duró más de diez minutos, finalmente el árbitro Anderson Daronco expulsó al internacional italiano.

Neymar transformó el penalti e incendió la Vila Belmiro, que empujó a los suyos para lograr el empate. En el minuto 85, el árbitro señaló nuevamente penalti, esta vez por falta de Luiz Araújo a Gabigol dentro del área.

Nuevamente Neymar asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, poniendo el 2-2 final.

En el descuento, el Santos, con un jugador más, rozó la remontada, aunque finalmente tuvo que conformarse con un empate.

En la noche de este jueves, nuevamente se vieron las vallas publicitarias con mensajes de protesta hacia la prohibición de las apuestas deportivas en línea, por decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El resultado sigue dejando al Flamengo líder con 61 puntos, aunque la distancia con el Palmeiras puede reducirse a una unidad si el Verdão gana esta misma noche en casa al Bahia.

Por su parte, el Santos pone fin a cinco victorias seguidas pero sigue soñando con la Libertadores. El Peixe es octavo con 42 puntos, a seis del Cruzeiro, que ocupa la quinta y última plaza de acceso a la próxima Libertadores.