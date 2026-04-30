Dos hermanos ingleses encadenan maratones en Irlanda para luchar contra la demencia

Jordan Adams, que corrió el domingo el maratón de Londres con un frigorífico de 25 kilos a la espalda, está ahora recorriendo Irlanda en una carrera contrarreloj para encontrar una cura para una forma de demencia que tanto él como su hermano están casi seguros de padecer en un futuro cercano.

"Como la devastación de nuestra familia por la demencia, esta misión no se detiene", dijo Adams a la multitud que se congregó para despedirle el miércoles en el condado de Donegal.

Este hombre de 30 años se ha propuesto correr diariamente 32 maratones en los 32 condados de Irlanda, al norte y al sur de la frontera interna de la isla, hasta finalizar el 28 de mayo en Dublín, sin el pesado frigorífico que portó en Londres, eso sí, para alivio de su espalda.

El objetivo es poner el foco en esta enfermedad y recaudar fondos con esta aventura para ayudar en la investigación médica en busca de una cura.

- Un diagnóstico-condena -

Con la ayuda de su hermano pequeño Cian (25 años), que hará la mayoría de recorridos montado en bicicleta, esta pareja de hermanos comenzó el lunes su reto en el condado de Antrim (Irlanda del Norte), apenas un día después de completar el maratón (42,195 km) en Londres, donde el keniano Sabastian Sawe hizo historia con un espectacular récord del mundo (1h59:30).

La madre de Jordan y Cian, Geraldine, fue diagnosticada en 2010 con un tipo raro de demencia frontotemporal.

La mujer tenía entonces 47 años. Jordan, que tenía 15 años, y Cian, de 9 años, se involucraron entonces como improvisados cuidadores de su madre, junto a su hermana y su padre, hasta que Geraldine falleció en 2016, con 52 años.

Dos años después, Jordan supo que es portador de la mutación del gen MAT-T, lo que le hace tener un 99,9% de probabilidades de desarrollar esa misma demencia de aparición temprana. Poco después, Cian dio también positivo en esa prueba.

Con la previsión de que los síntomas aparezcan de forma agresiva entre los 40 y 50 años, Jordan y Cian se sienten en una carrera desesperada contra el tiempo.

"Lo que hace que esta enfermedad sea todavía más cruel es que hemos perdido a doce familiares irlandeses por ella, incluida mi madre y mi abuela", dijo Jordan, originario de las Midlands inglesas, a la AFP.

"Queríamos venir a Irlanda, donde toda esta devastación comenzó, para rendir homenaje a nuestros familiares irlandeses", señaló.

- Fondos para la investigación -

Correr por las calles de Londres llevando a la espalda un frigorífico fue algo "surrealista", reconoce Jordan, que llegó a la meta junto a su hermano Cian.

"Los dos compartimos el mismo diagnóstico y el mismo futuro. Sé que nuestra madre estaba mirándonos desde el cielo sintiendo mucho orgullo", afirmó Jordan.

Hace dos años estuvieron corriendo por Reino Unido y Jordan ya cumplió con éxito un objetivo pasado de hacer siete maratones en siete días.

Pero correr ahora 32 en 32 días son palabras mayores y Cian bromea diciendo que cree que "vendrá bien" su formación como fisioterapeuta.

Se han fijado como objetivo recaudar un millón de libras para contribuir a la investigación de una cura para el Alzheimer, que pueda ayudar a salvarles.

Después de su paso por Londres, están a mitad de camino respecto al objetivo económico fijado.

Carol Molloy, que colabora con la delegación local de la Sociedad Irlandesa del Alzheimer (ASI), dijo a la AFP que la demencia afecta a 64.000 personas en su país.

Se estima que uno de cada diez casos tiene una aparición temprana y se espera que los casos se disparen a 150.000 en 2050, según los datos de Molloy.

La mitad de lo que recauden los hermanos con sus maratones irá para la ASI.

"Lo que están haciendo Jordan y Cian es increíble, estamos muy agradecidos", afirmó Molloy.

Una de las personas que acudió a animarles y acompañarles en un recorrido fue Sean McFadden (50 años), un corredor aficionado de Letterkenny, que perdió a su padre por demencia.

"Es una enfermedad dura. Para mí, poder unirme hoy a estos chicos es algo muy especial", dijo a la AFP antes de correr con ellos uno de los maratones.