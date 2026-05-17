Dos nuevos récords en escalada del Everest

Un alpinista nepalí apodado "el hombre del Everest", Kami Rita Sherpa, batió un nuevo récord al escalar el Everest por 32ª vez, mientras que Lhakpa Sherpa superó su propia marca femenina en su undécima ascensión.

"Es un nuevo hito en la historia del alpinismo en Nepal", declaró a la AFP Himal Gautam, portavoz del Ministerio de Turismo nepalí.

Kami Rita Sherpa, de 56 años, alcanzó la cima del Everest, de 8.849 metros de altura, por primera vez en 1994 mientras trabajaba para una expedición comercial. Desde entonces lo ha repetido casi todos los años guiando a clientes.

Lhakpa Sherpa, de 52 años, apodada "la reina de la montaña", se convirtió en 2000 en la primera mujer nepalí en lograr la ascensión y el descenso de la cima más alta del mundo.

"Sus récords motivan a otros alpinistas", añadió Himal Gautam.

El entusiasmo por el alpinismo ha convertido esta disciplina en una actividad lucrativa, desde la primera ascensión a la cima del Everest, en 1953, por Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa.

Nepal ha expedido esta temporada un número récord de 492 permisos para escalar el Everest.

Se ha instalado una auténtica ciudad de tiendas de campaña a los pies de la montaña para los alpinistas y el personal de apoyo.

Como la mayoría de los alpinistas escalan con la ayuda de al menos un guía nepalí, se espera que unos mil escaladores se dirijan hacia la cima del Everest en los próximos días.

Este gran número de escaladores hace que, cada año, se tema una masificación, sobre todo cuando las malas condiciones meteorológicas reducen el periodo propicio para la ascensión.