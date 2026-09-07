$!Dragones que rompen olas

“Este equipo no se rompe”. Ese es el lema y punta de lanza del equipo de Bote Dragón “Unbreakable Dragons”. “El nombre se traduce al español como ‘inquebrantable’ y se originó por la razón de que es un deporte en equipo donde todos reman al unísono, sin dejarse quebrar por el cansancio, las olas o las inclemencias del mar”, comenta su capitán, Carlos Del Cid.

El equipo fue fundado en 2024 por un grupo de amigos y conocidos que compartían el interés por vivir una nueva experiencia deportiva y formar parte de la creciente comunidad del Bote Dragón en Panamá.

“La iniciativa nació con el propósito de aprender, desarrollarse como atletas y poner en práctica, dentro de una competencia real, los conocimientos y habilidades adquiridos durante su preparación. Más allá de competir, la creación del equipo buscó convertirse en una oportunidad para fortalecer los vínculos entre sus integrantes, fomentar el trabajo en equipo y descubrir las capacidades que cada participante podía aportar al grupo. Desde sus inicios, el equipo entendió que el bote dragón no se trata únicamente de rendimiento deportivo, sino también de coordinación, disciplina, compañerismo y sentido de comunidad”, afirmó Del Cid.

“Con el trabajo conjunto entre atletas, equipos, organizadores, instituciones deportivas y empresas privadas, el bote dragón puede consolidarse como una disciplina con mayor presencia en Panamá y convertirse en una alternativa deportiva atractiva para personas de diferentes edades y niveles de experiencia”, consideró.

Entre sus próximos objetivos está mantener su preparación para competir en la edición número 11 de la Carrera de Botes de Dragón, a celebrarse los días 24 y 25 de octubre de 2026, en la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá.