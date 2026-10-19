Dubois conserva su título de los pesos pesados de la OMB

El británico Daniel Dubois conservó el sábado su título de campeón de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar en Londres a su compatriota Fabio Wardley por abandono en el segundo asalto.

Tras su contundente victoria, Dubois ahora tiene en la mira una serie de posibles combates de unificación de su división (pesos pesados), que ha estado fragmentada desde que el ucraniano Oleksandr Usyk dejó vacantes sus títulos del CMB, AMB y FIB en junio.

"Ahora soy el campeón y quiero conseguir peleas grandes", dijo el campeón británico. "En esta etapa de mi carrera (quiero) mucho dinero, peleas grandes".

En esta esperada revancha de una enconada pelea de once asaltos disputada a principios de año, Dubois no dejó ninguna opción a su rival.

"Tuve malas intenciones desde el principio", dijo Dubois en su entrevista televisiva sobre el ring tras su victoria. "La primera vez estábamos contra las cuerdas; esta vez solo teníamos que salir ahí y demostrar que vamos en serio, y eso fue lo que hicimos esta noche".

El campeón derribó a Wardley a los 17 segundos del combate celebrado en el O2 Arena de Londres, al conectarle de lleno en la barbilla un enorme derechazo.

Dubois, de 29 años y 1,96 metros de estatura, siguió propinando golpes a placer durante todo el primer asalto, que terminó con Wardley aferrándose desesperadamente a las cuerdas bajo una lluvia de puñetazos.

El segundo round mantuvo la tónica, con Dubois desatando una serie de golpes que dejaron a Wardley en serios apuros, hasta que la toalla voló al ring a los dos minutos y 21 segundos del asalto.

"No esperaba perder de esta manera", aseguró Wardley. Pero "no hay vergüenza en una derrota cuando te entregas por completo y te pones a prueba contra los mejores".

Con su triunfo, Dubois amplió su récord a 24 victorias, 23 de ellas antes del límite, y tres derrotas.

Wardley, de 31 años, suma ahora 20 triunfos, dos derrotas y un empate.