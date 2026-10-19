Diputados evalúan iniciativa de donar un mes de salario tras el sismo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En el año 2020,ante las restricciones de movilidad, y la pérdida de ingresos de numerosos trabajadores por la pandemia, el Órgano Legislativo debatió propuestas para brindar alivio económico a la población afectada por la crisis. Una de las principales iniciativas fue el proyecto de ley 295, aprobado en tercer debate el 31 de marzo de 2020, que contemplaba la suspensión temporal del pago de servicios públicos, como la electricidad, la telefonía y el internet, para determinados sectores afectados por la emergencia. La propuesta también incluyó disposiciones relacionadas con el apoyo económico a trabajadores de comercios cuyas actividades habían sido suspendidas. Asimismo se planteó que los funcionarios que ganaban más del mil apoyaran al fondo solidario.