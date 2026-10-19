Diputados evalúan iniciativa de donar un mes de salario tras el sismo

A 11 días del sismo de magnitud 7,5 que sacudió al país y dejó a decenas de familias damnificadas y estructuras colapsadas, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, propuso que los 71 diputados de la República donen un mes de salario para contribuir con la asistencia a las comunidades afectadas.

Vásquez explicó que “si los 71 diputados lo hicieran, estaríamos hablando de $497 mil dólares o $355 mil si le quitamos los impuestos. Eso sería una ayuda fenomenal y un mensaje que cambiaría fuertemente la imagen de la Asamblea”.

Al respecto, el diputado José Pérez Barbonie señaló: “si bien es cierto la idea es positiva, que los diputados que tengan la capacidad de donar den todo el salario o parte del mismo, hay que destacar que hay legisladores que estamos ayudando con parte de nuestra quincena y la estamos haciendo llegar a diferentes puntos”.

Por su parte, el diputado Raphael Buchanan afirmó que “actualmente estoy ayudando en varios sectores de la ciudad, a comunidades que también se vieron afectadas, igual he apoyado en zonas del interior. Con lo que hemos donado ya superamos nuestro salario, pero definitivamente la iniciativa es buena”.

En tanto, el diputado Manuel Cheng manifestó que: “En mi caso yo puedo aportar algo, quizás hasta los mil, con mucho sacrificio, porque yo no soy empresario, yo sí dependo de mi salario, pero igualmente estoy apoyando en todo como lo han hecho el resto de los diputados”.