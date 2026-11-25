El púgil británico Daniel Dubois defenderá su título de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el neozelandés Joseph Parker el 30 de enero en Mánchester (Inglaterra), se anunció este miércoles.

Ambos debían haberse medido por el título de la FIB (Federación Internacional) en 2025, pero Dubois fue baja por enfermedad y el combate fue cancelado.

Tiempo después, Dubois se hizo con el título de la OMB al vencer a su compatriota Fabio Wardley en mayo y luego conservó el cinturón en octubre, en un combate de revancha frente al mismo adversario.

Por su parte, Parker es un ex campeón de la OMB, donde perdió el título ante Anthony Joshua en 2018.

Tiene ahora 34 años y no ha peleado desde una derrota por un título interino ante Wardley en octubre de 2025. Fue incluso suspendido por dopaje después de esa pelea, pero el castigo le fue levantado en agosto.

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