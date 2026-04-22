Duelo de despedida ante los dominicanos

Como cierre de su preparación en suelo patrio y como despedida a la afición panameña rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mayor de fútbol de Panamá jugará un partido amistoso ante su similar de República Dominicana, el próximo miércoles 3 de junio, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, desde las 7:45 p.m.

Tanto la Federación Panameña de Fútbol como la Federación Dominicana de Fútbol confirmaron el encuentro, aunque hace semanas ya había rumores de la realización del choque.

Cabe recordar que la Selección Nacional, comandada por el entrenador Thomas Christiansen, debutará en el Mundial de Norteamérica el próximo 17 de junio cuando se mida ante su par de Ghana, en el Estadio de Toronto, Canadá, en su primer partido por el Grupo L. Panamá y Dominicana cuentan en su historial con 6 enfrentamientos previos por categoría mayor para un balance de 5 victorias para el cuadro panameño, un empate, y un saldo 11 goles a favor para Panamá y 3 en contra.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 donde Panamá se alzó con la victoria por 3-0, en un encuentro disputado el pasado 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá.

El último ránking FIFA ubica al seleccionado dominicano en la posición 143, mientras que Panamá se mantiene en la casilla 33.

Antes de la despedida en casa, el onceno panameño estará jugando otro amistoso el próximo domingo 31 de mayo, cuando visite al seleccionado de Brasil, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en la despedida del cinco veces campeón mundial.