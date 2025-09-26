Duelo de invictos con sabor a revancha en Premier League

Liverpool y Crystal Palace son los únicos dos equipos que todavía no conocen la derrota en Premier League tras las cinco primeras fechas, pero el flamante líder visita el sábado con ganas de revancha a los Eagles, el equipo que le privó en agosto de levantar la Community Shield.

Los hombres de Arne Slot, que suman sus cinco partidos por victorias, llegan a Selhurst Park como líderes en solitario y con Alexander Isak cada vez más integrado en el equipo.

El delantero sueco, que completó su fichaje por los Reds el último día del mercato, se estrenó como goleador con su nuevo equipo el martes, en la victoria en Copa de la Liga contra Southampton (2-1).

Pero la visita a Londres no será un paseo: enfrente estará el Crystal Palace, que con dos victorias y tres empates, ocupa la quinta posición. Los Eagles ya le amargaron el inicio de temporada al Liverpool, ganando en Wembley la Community Shield (2-2; 3-2 tras penales).

Las miradas estarán puestas sobre el capitán Marc Guéhi, cuyo fichaje por el Liverpool parecía hecho... pero se fue al traste el último día de mercato.

Otro de los platos fuertes de la 6ª fecha será la visita del Arsenal (2º, 10 pts) al feudo del Newcastle (13º, 6 pts) el domingo (15h30 GMT), un choque directo entre dos candidatos al 'Top 4'.

Un gol del brasileño Gabriel Martinelli en el tiempo añadido contra el Manchester City selló un empate con sabor a victoria para los Gunners y a derrota para los Citizens.

El club mancuniano buscará consolarse el sábado a costa del Burnley (16º), candidato a la pelear por la permanencia.

El Manchester United, siempre al filo de la crisis por su irregularidad, buscará encadenar dos victorias seguidas contra el Brentford, y el Tottenham (3º) tratará de mantenerse en el podio a costa del colista Wolverhampton.

-- Programa de los partidos de la 6ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Sábado:

(11h30 GMT) Brentford - Manchester United

(14h00 GMT) Manchester City - Burnley

Crystal Palace - Liverpool

Chelsea - Brighton

Leeds - Bournemouth

(16h30 GMT) Nottingham - Sunderland

(19h00 GMT) Tottenham - Wolverhampton

- Domingo:

(13h00 GMT) Aston Villa - Fulham

(15h30 GMT) Newcastle - Arsenal

- Lunes:

(19h00 GMT) Everton - West Ham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6

2. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8

3. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7

4. Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 1

5. Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 4

6. Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2

8. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1

9. Manchester City 7 5 2 1 2 9 5 4

10. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

11. Manchester United 7 5 2 1 2 6 8 -2

12. Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3

13. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0

14. Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2

15. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4

16. Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3

17. Brentford 4 5 1 1 3 6 10 -4

18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9