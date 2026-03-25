Dueños de equipos de la NBA aprueban explorar expansiones a Seattle y Las Vegas

La Junta de Gobernadores de la NBA autorizó este miércoles que la liga de baloncesto norteamericana explore posibles nuevos equipos para las ciudades de Las Vegas y Seattle, lo que llevaría a la competición a contar con 32 franquicias.

La medida, aprobada por votación, es el primer paso de un largo proceso que podría desembocar en el regreso a la liga de Seattle, donde los SuperSonics jugaron antes de mudarse a Oklahoma City.

Otra franquicia sería creada en Las Vegas, que ha albergado eventos del Juego de las Estrellas, la Copa NBA y cada año recibe partidos de la Liga de Verano con novatos y agentes libres.

Como parte del proceso, la NBA contrató al banco de inversión PJT Partners como asesor estratégico para evaluar los posibles mercados, grupos propietarios, la infraestructura de los estadios y las implicaciones económicas de añadir dos nuevos equipos.

"El voto de hoy refleja el interés de nuestra junta en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga historia de apoyo al baloncesto de la NBA", dijo el comisionado Adam Silver.

"Esperamos dar este siguiente paso y entablar conversaciones con las partes interesadas", agregó.

Se necesitaría la aprobación de 23 de los 30 gobernadores de la NBA, como se conoce a los propietarios de las escuadras, para autorizar cualquier moción sobre la incorporación de nuevos equipos, una medida que aún está a varios pasos de concretarse.

El valor de las franquicias se ha disparado en los últimos años y se espera que el precio de un nuevo equipo se sitúe en un rango de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.

Los Phoenix Suns se vendieron en 2022 por 4.000 millones de dólares, cifra que quedó muy atrás con las ventas el año pasado de los Boston Celtics por 6.100 millones y de Los Angeles Lakers por 10.000 millones, el precio más alto jamás pagado por un equipo deportivo en Estados Unidos.

- Centros deportivos -

Está previsto que la liga incorpore las nuevas franquicias, si se aprueban, en la temporada 2028-29.

La última vez que la NBA se expandió fue en 2004, cuando añadió un equipo en Charlotte, Carolina del Norte.

En caso de que Seattle y Las Vegas obtengan franquicias de expansión, la liga probablemente colocaría a ambas en la Conferencia Oeste y trasladaría a un quinteto actual del Oeste a la Conferencia Este.

Memphis y Minnesota son los nombres que más suenan como posibles candidatos para ese cambio.

En caso de que el plan se concrete, ambas ciudades verían fortalecida su buena fortuna deportiva que ha crecido en los últimos años.

Cada una de las urbes cuenta con un club de expansión de la Liga Nacional de Hockey: los Vegas Golden Knights debutaron en 2017 y los Seattle Kraken comenzaron en 2021. Los dos han atraído multitudes impresionantes.

Cada ciudad tiene un equipo de la NFL y se espera que Las Vegas iguale a Seattle con un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol en 2028, cuando se inaugure un nuevo estadio para los antiguos Oakland Athletics.

Los Raiders de la NFL se mudaron de Oakland a Las Vegas en 2020 y la urbe también alberga muchos eventos deportivos especiales, incluida una carrera de Fórmula Uno.

La llamada Ciudad del Pecado es también la sede de las Aces de la WNBA desde 2018, un equipo que ha conquistado tres de las últimas cuatro coronas de la liga de baloncesto femenina.