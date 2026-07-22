Duplantis, recuperado de una lesión, estará en el Europeo de atletismo

El plusmarquista mundial de salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis, que el sábado abandonó el concurso de la reunión de Londres por unas molestias, estará presente en el Campeonato Europeo de atletismo de Birmingham (10-16 agosto), indicó este miércoles su agente.

Duplantis abandonó el sábado con molestias en su muslo izquierdo después de haber superado los 5,95 m, aunque las pruebas a las que fue sometido descartaron cualquier lesión de importancia.

"No se apreció ninguna lesión tras un examen médico profundo, incluidas una resonancia magnética y una radiografía", indicó su agente, Daniel Wessfeldt, en un mensaje a la AFP.

"Con un entrenamiento suave y un tratamiento adaptado, estará perfectamente recuperado de aquí a diez días. Su programa de competición se mantiene sin cambios. Su próxima prueba será el Campeonato Europeo de Birmingham", agregó.

"Mondo" Duplantis llevó su récord del mundo a 6,31 m el pasado invierno (boreal).