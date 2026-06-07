Duplantis sufre su primera derrota en salto con garrocha en casi tres años

La estrella sueca del salto con garrocha Armand Duplantis sufrió su primera derrota en casi tres años, este domingo, y lo hizo además ante sus compatriotas en la reunión de Estocolmo, válida para el circuito de la Liga de Diamante de atletismo.

La anterior derrota de Duplantis se remontaba a julio de 2023, en Mónaco.

Este domingo aspiraba a quebrar su propio récord mundial, fijado en 6,31 metros, pero estuvo muy lejos de ello: el ídolo local no consiguió superar la barra de 6,00 metros, quedándose con 5,80 metros, con lo que la victoria fue por sorpresa para el australiano Kurtis Marschall, el único que superó los 5,90 metros.

Esta derrota de Duplantis en su propio país fue la gran noticia de la reunión y eclipsó la actuación del resto de figuras.

Entre ellas destacaba la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, la mujer que deslumbró en el Mundial de Tokio del año pasado con un triplete de oros 100, 200 y 4x100 metros, y que triunfó en los 100 metros con un crono de 10 segundos y 84 centésimas.

La velocista de 25 años dominó así ampliamente a la segunda de la carrera, la británica Amy Hunt (10.97).

Jefferson-Wooden recuperó así la sonrisa después de su derrota del jueves en los 200 metros de la reunión de Roma ante la santalucense Julien Alfred.