Duplantis supera a Karalis en Lausana con un salto de 6,21 m

El astro sueco de salto con garrocha, Armand Duplantis, se impuso este jueves en la reunión de Liga de Diamante de Lausana (Suiza), con un salto de 6,21 metros que decidió un emocionante duelo con su rival griego Emmanouil Karalis.

Delante de más de 5.000 espectadores, sobre un pasillo de salto provisional a orillas del lago Lemán, el doble campeón olímpico logró su mejor marca de la temporada desde su primer intento, mientras que Karalis tuvo que conformarse con 6,16 m en su segundo intento.

El duelo cumplió las expectativas nacidas del ascenso de Karalis esta temporada, combinado con las dudas sobre el estado de forma de Duplantis: los dos hombres batieron el antiguo récord de la reunión, de 6,15 m, y nunca un segundo había saltado tan alto.

Tras un último fallo de Karalis en 6,26 m, Duplantis pareció dar por terminado su concurso, pero finalmente intentó mejorar por 16ª vez su récord del mundo, llevado este invierno a 6,31 m. Sin embargo, falló claramente en dos ocasiones en 6,32 m.

El australiano Kurtis Marschall completó el podio.