Duplantis, Werro y Dos Santos: entre diamantes y récords en Bruselas

La Liga de Diamante 2026 se clausura el viernes y el sábado con la etapa de las finales en Bruselas, donde figuras como el garrochista Armand Duplantis, la mediofondista Audrey Werro o el vallista Alison Dos Santos no solo apuntan al trofeo con la piedra preciosa sino incluso al récord mundial.

En la última cita en Zurich, el brasileño Dos Santos en los 400 metros vallas (45.80) y la estadounidense Masai Russell en los 100 metros vallas (12.09) se ganaron los focos con sendas plusmarcas mundiales, que demuestran que llegan a este tramo final de la temporada en el pico de su forma, como muchas otras estrellas.

Este cónclave belga de finales de la Liga de Diamante será solo una semana antes de la primera edición de los Ultimate Championships, la nueva competición lanzada por World Athletics y que reunirá a la élite del atletismo en Budapest (11-13 septiembre).

- Duplantis, misión 6,32 m -

Precisamente Duplantis es uno de los rostros de esa competición en la capital húngara, hasta el punto de que una canción suya, "Gold", fue elegida como himno del evento.

Pero antes de que el sueco criado en Estados Unidos viaje a Hungría, coronarse en la Liga de Diamante parece para él una obligación.

Como siempre que está con la garrocha en la pista, la posibilidad de un récord mundial planea sobre el estadio: lo ha conseguido en quince ocasiones, elevando su propio techo poco a poco, hasta dejarlo en 6,31 metros desde marzo.

Derrotado en una de las etapas de esta Liga de Diamante, en junio en Estocolmo, no puede sin embargo relajarse ante la presión del griego Emmanouil Karalis, que llegó a saltar 6,20 metros la semana pasada en Zurich.

- Werro se va acercando -

La suiza Audrey Werro ha sido por su parte una de las sensaciones de la temporada con sus exhibiciones en los 800 metros, donde está haciendo temblar el récord más antiguo del atletismo.

La marca de 1:53.28 que consiguió la checa Jarmila Kratochvilova en 1983 sigue en pie desde entonces pero Werro ha disparado las expectativas de escalar un muro en el que se han estrellado varias generaciones.

Ha corrido tres veces este año por debajo de 1:54, la última de ellas la semana pasada en Zurich con 1:53.70, su mejor marca personal.

"Con esta mentalidad, el récord mundial caerá algún día, pero no puedo decir cuándo", dijo entonces.

- El gran año de las vallas -

Las vallas han vivido un año impresionante y los récords mundiales de Alison Dos Santos en 400 metros de esta disciplina y de Masai Russell en la de 100 metros la pasada semana en Suiza son la prueba de ello.

Si la plusmarca de Russell era una posibilidad real, la de Dos Santos sorprendió a muchos ya que de golpe la estrella brasileña mejoró en casi medio segundo su mejor marca personal.

"He estado en una forma excelente toda la temporada, soy rápido, soy fuerte", celebró tras su hazaña del jueves de la pasada semana.

En la Liga de Diamante, Alison Dos Santos se coronó dos veces campeón de la temporada (2022 y 2024), y será el clarísimo favorito a una tercera corona, sobre todo en ausencia del noruego Karsten Warholm, que no llegó a un acuerdo con los organizadores de la reunión de Bruselas.

En la capital belga estará en los 110 metros vallas el hombre que batió en junio el récord mundial, el joven estadounidense Ja'Kobe Tharp.

- Una constelación de estrellas -

Al tratarse de las finales del principal circuito de reuniones de atletismo, la lista de estrellas de relumbrón será larga junto al célebre Atomium.

El jamaicano Oblique Seville (100 m), la santalucense Julien Alfred (200 m), el keniano Emmanuel Wanyonyi (800 m) o el noruego Jakob Ingebrigtsen (1.500 m) serán algunos de los nombres más mediáticos.

Entre los representantes latinoamericanos, más allá de Alison Dos Santos las opciones de triunfo parecen muy claras en los 400 metros femeninos, con la dominicana Marileidy Paulino, muy por encima del resto, y en el triple salto femenino, con las cubanas Leyanis Pérez y Davisleydi Velazco entre las grandes candidatas al trofeo.