Ecuador tiene prohibido fallar ante la audaz Curazao

Las necesidades aprietan a Ecuador antes de lo previsto. La cruel derrota en su debut mundialista la obliga a arrollar el sábado a una atrevida Curazao que ya sabe lo que es dar sustos.

La ilusión con la que Ecuador acudía a la gran cita del fútbol se agrietó el pasado domingo con una cruel derrota 1-0 frente a Costa de Marfil.

Arrancar el torneo sin puntos no entraba en los planes de la Tricolor, ni antes ni durante prácticamente todo el partido en Filadelfia.

Pero Wilfried Singo, tras una fulgurante cabalgada por la banda derecha, vio el desmarque en el área de Amad Diallo y el delantero del Manchester United estrenó las redes de Filadelfia con un zurdazo mortal.

A Ecuador le falló su defensa de hierro, la menos goleada de las eliminatorias sudamericanas, y tampoco le salvó un ataque que sigue con la pólvora extraviada.

John Yeboah y Alan Minda estrellaron dos balones contra el travesaño en una primera media hora de asedio ecuatoriana, que insufla optimismo al seleccionador Sebastián Beccacece para la primera prueba de fuego del torneo.

Cualquier tipo de traspié ante Curazao el sábado en el estadio de Kansas City (19H00 locales - 01H00 GMT del domingo) sería probablemente lapidario, ya que en la última jornada espera Alemania, el gigante del Grupo E.

Ecuador necesita ganar por el mayor número de goles posible ante la nación caribeña, la más pequeña que haya disputado una Copa del Mundo, para no perder el rastro de Costa de Marfil, que chocará el mismo sábado ante Alemania en Toronto, o mejorar opciones de avanzar como tercera de grupo.

- "Pasamos página" -

En el Arrowhead Stadium, que Lionel Messi llenó de magia el martes con un triplete para Argentina, se comprobarán los efectos del diván de Beccacece.

El técnico argentino ha tenido que reactivar la moral del grupo mientras él carga con la presión de capitalizar la mejor generación de la historia del país.

Algunos de esos referentes, sin embargo, estuvieron por debajo de su nivel frente a Costa de Marfil, principalmente el lateral izquierdo Piero Hincapié.

Willian Pacho, central del Paris Saint-Germain, y Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, dos figuras de estratosférico caché, tendrán que imponer su jerarquía a la espera de una mayor producción de atacantes como Gonzalo Plata y el capitán Enner Valencia.

"Ya el partido pasó. Estamos muy bien, vamos a clasificar, vamos a ganar", afirmó rotundo el lateral Pervis Estupiñán, inesperadamente suplente en el debut.

"Queremos que el país esté tranquilo, ya pasamos página", aseguró el defensa del AC Milán.

Contener los nervios será una de las claves frente a una Curazao envalentonada con el sobresalto que ya le dio a Alemania.

El joven Livano Comenencia, nacido en Países Bajos, enloqueció a la afición curazoleña en el estadio de Houston al marcar un gol con el que su equipo empataba 1-1 al tetracampeón mundial.

Pero Alemania, con 70 minutos por delante, se olvidó de su reciente historial de fracasos y cumplió con los pronósticos arrollando 7-1.

Aún así los pupilos del neerlandés Dick Advocaat saborearon su momento de protagonismo en el Mundial y tratarán de repetirlo el sábado ante Ecuador.