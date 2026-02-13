Deportes

Edgecombe guía al "Equipo Vince" al título juvenil en el marco del Juego de las Estrellas

Miembros del Equipo Vince celebran tras ganar el Campeonato de Estrellas en Ascenso durante el Fin de Semana de las Estrellas de la NBA 2026, el 13 de febrero de 2026 en el Intuit Domeen Inglewood, California RONALD MARTINEZ
AFP
13 de febrero de 2026

El novato de Filadelfia, VJ Edgecombe, lideró este viernes al "Equipo Vince", entrenado por el exjugador Vince Carter, a la conquista del minitorneo de jóvenes promesas de la NBA, que se celebra en Los Angeles simultáneamente al Juego de las Estrellas.

Edgecombe lideró a su equipo en anotación con 6 puntos en la final, incluyendo uno desde la línea de tiros libres, para alcanzar los 25 puntos necesarios para ganar, uno más que el equipo "Equipo Melo" (Carmelo Anthony), con Stephon Castle y Dylan Harper.

Cuatro equipos de jóvenes talentos de la NBA y la G League (liga de desarrollo) se enfrentaron en el Intuit Dome de Los Angeles Clippers, que estaba medio vacío y carecía de ambiente la noche del viernes.

El Juego de las Estrellas se celebrará el domingo, tras una tarde de competiciones el sábado (tiros, clavadas y lanzamientos de precisión). rg/ms/ag

