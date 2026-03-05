EEUU en Clásico Mundial de béisbol: la expectativa es "ganar todo"

Dicen mirar con respeto la "pasión" latinoamericana y la mística del vigente campeón Japón, pero Estados Unidos está dispuesto a imponer respeto en su casa, como uno de los anfitriones del Clásico Mundial de béisbol 2026.

"Le damos muchísimo crédito a los equipos latinoamericanos, su pasión, su afición, a ese misterio de Japón, la forma en que llegan y su buen desempeño" y, por ello, desde el lado estadounidense, nadie quería perderse la ocasión de integrar el equipo, dijo este jueves en conferencia de prensa el entrenador Mark DeRosa.

"Hay una ola de emoción, de ganas de ganar todo esto", agregó. El primer duelo del Team USA será el viernes ante un modesto pero aguerrido Brasil, en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston, Texas, sur de Estados Unidos.

"La mejor parte de esto es que hay muchas culturas en el juego. Es cierto que jugamos organizacionalmente, pero esto tiene que ver con sentir orgullo por su país y representarlo de la mejor forma", consideró por su parte el bateador designado Kyle Schwarber (Phillies).

"Cuando estemos parados en el campo, todos van a querer lanzarnos su mejor tiro, y tenemos que estar listos para darles nuestro mejor tiro también", agregó.

Desde que se creó este torneo en 2006, Estados Unidos logró el campeonato solo en 2017 al derrotar a Puerto Rico. En 2023 disputaron su segunda final y fueron abatidos por un poderoso y favorito Japón, que ostenta tres títulos (2006, 2009, 2023).

Su principal estrella y capitán, es el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge. Se trata de uno de los equipos más talentosos que ha tenido Estados Unidos, con figuras consolidadas de las Grandes Ligas y actores emergentes. Un Dream Team.

Entre ellos están Bryce Harper, uno de sus bateadores más letales, los veteranos Paul Goldschmidt y Clayton Kershaw, o el jonronero nato Kyle Schwarber.

También Cal Raleigh, un receptor que consiguió 60 jonrones en una temporada, y figuras más jóvenes como Paul Skenes y Tarik Skubal.

Judge, quien en un reciente mensaje a su equipo los instó a buscar apoyo entre ellos si se sentían abatidos, y a "jugarse la vida", dijo este jueves que la mayor fortaleza que tienen es la confianza entre sus miembros.

"Sé que si no logro hacer el trabajo, sé que tengo a Schwarber y a Cal (receptor, Seattle Mariners) apoyándome para terminarlo. Confiamos el uno en el otro. Como equipo, vamos a hacer el trabajo", agregó.