EEUU remonta tres puntos y conquista su undécima Copa de los Presidentes de golf

Estados Unidos protagonizó una remontada memorable para conquistar el domingo su undécima Copa de los Presidentes de golf de manera consecutiva, al revertir una desventaja de tres puntos y derrotar al equipo Internacional por 17-13 en Medinah, ante la presencia del presidente Donald Trump.

El punto decisivo llegó de la mano de Jacob Bridgeman, que aseguró la victoria estadounidense al derrotar por un hoyo al australiano Min Woo Lee tras embocar un putt de par de poco más de un metro en el hoyo 18.

El resultado completó una recuperación inesperada para el equipo estadounidense, que comenzó la jornada final con una desventaja de 10.5-7.5 y necesitaba reaccionar en los doce enfrentamientos individuales para evitar una derrota que habría puesto fin a 28 años sin títulos del equipo Internacional.

La victoria amplió a 14-1-1 el dominio de Estados Unidos en la competición bienal.

Además, tuvo un simbolismo especial al producirse en Medinah, el mismo campo a las afueras de Chicago donde Europa protagonizó su célebre remontada en la Ryder Cup de 2012, conocida desde entonces como el "Milagro de Medinah".

"Estos muchachos nunca perdieron la fe", dijo el capitán estadounidense Brandt Snedeker.

"Anoche les dije a los muchachos que aquí pasan cosas curiosas. Medinah tiene un historial de cosas curiosas, y efectivamente, salieron al campo y se dejaron la piel. Estoy muy, muy orgulloso de esos muchachos".

Estados Unidos contó una vez más con una poderosa plantilla encabezada por varios de los mejores jugadores del mundo, incluidos ocho de los once golfistas mejor clasificados del ranking internacional.

La jornada también tuvo un componente político con la presencia de Trump, quien asistió a la definición apenas un año después de presenciar la derrota estadounidense en la Ryder Cup.

El mandatario ha multiplicado sus apariciones en grandes eventos deportivos durante 2026, incluyendo finales de la NBA, competiciones automovilísticas, veladas de UFC, torneos de golf y el partido por el título del Mundial de fútbol.

Snedeker agradeció incluso el respaldo del presidente antes de la última jornada.

"Me dijo que hoy les iba a traer un poco de energía a ustedes. La necesitan", dijo el capitán estadounidense.

"Y le dije que si lo lográbamos, todo el mérito sería suyo. Así que gracias presidente Trump".