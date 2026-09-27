Niegan ingreso a Panamá a extranjero registrado como ofensor sexual

Un ciudadano procedente de El Salvador no pudo ingresar a territorio panameño luego de que, durante los controles de verificación realizados al arribar a la principal terminal aérea del país, se detectara que mantiene un registro como ofensor sexual.

El Servicio Nacional de Migración informó que el extranjero también cuenta con una condena vigente en Estados Unidos por delitos relacionados con amenazas y acoso contra una menor de edad.

Tras confirmarse sus antecedentes, las autoridades le negaron el ingreso a Panamá y dispusieron su retorno a El Salvador, de acuerdo con la normativa migratoria vigente.

Migración señaló que los filtros de seguridad en los principales puntos de entrada al país permanecen activos y rigurosos, y reiteró que la protección de la ciudadanía, especialmente de la niñez, es una prioridad institucional.