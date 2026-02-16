Deportes

EEUU y Canadá disputarán la final olímpica del hockey hielo femenino

EEUU y Canadá disputarán la final olímpica del hockey hielo femenino
Las jugadoras de Canadá festejan su segundo gol a Suiza, marcado por Marie-Philip Poulin, en semifinales del torneo femenino de hockey sobre hielo. En Milán (norte de Italia), el 16 de febrero de 2026 Piero CRUCIATTI
AFP
16 de febrero de 2026

Por quinta vez consecutiva desde 2010, la final del torneo olímpico femenino del hockey sobre hielo medirá a Estados Unidos y Canadá, que este lunes ganaron sus respectivas semifinales.

Las estadounidenses lo hicieron con un amplio 5-0 sobre Suecia, mientras que Canadá tuvo un triunfo más apretado, por 2-1, ante Suiza.

La hegemonía norteamericana en este deporte es evidente.

Canadá jugó las seis finales olímpicas del hockey femenino en lo que va de siglo y Estados Unidos estuvo en cinco.

Solo Suecia, en los Juegos de Turín 2006, consiguió evitar un duelo vecinal al colarse en la final olímpica de aquella edición, donde Canadá ganó 4-1 en la pugna por el oro.

En las cinco finales que han enfrentado a los dos países desde 2002, Canadá ha vencido en tres y Estados Unidos en dos.

En los Juegos de Pekín 2022, la anterior cita, el triunfo fue para las canadienses por 3 a 2.

Estados Unidos causó mejor sensación este lunes en semifinales, con una gran contundencia para resolver por la vía rápida, pero Canadá tiene un arma secreta muy peligrosa, Marie-Philip Poulin, la estrella de este deporte y que ya tiene tres oros olímpicos (2010, 2014, 2022) en su palmarés.

Poulin es además la única persona en el hockey, hombres y mujeres incluidos, en haber marcado al menos un gol en cuatro finales olímpica.

La final olímpica del hockey femenino está programa para este jueves.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR