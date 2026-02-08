Egan Bernal triunfa en su cuna y revalida título de campeón colombiano de ruta

El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019, revalidó su título de campeón de ruta de su país el domingo, una victoria que muestra su buena recuperación tras el accidente casi mortal que sufrió.

El Cóndor de Zipaquirá, de 29 años, ganador también del Giro de Italia en 2021, consiguió la dura misión de defender la corona nacional de ruta que había logrado en Bucaramanga el año pasado y que entonces significó su renacer y el primer triunfo tras el brutal accidente sufrido en 2022.

"Son muchos sentimientos encontrados, Zipaquirá es mi casa, es mi origen, y competir acá y pasar por ese repecho que hacíamos cuando éramos niños (...) es algo muy lindo", dijo Bernal cerca de la emblemática Catedral de Sal de su ciudad natal, donde terminó la carrera.

El reto de casi cinco horas y media recorrió las ondulas carreteras del centro del país a lo largo de más de 200 kilómetros y por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, una de las carreras más exigentes del calendario.

En una final de infarto plagada de fanáticos, Bernal, del Team Ineos, se impuso por segundos sobre Iván Ramiro Sosa, del equipo Kern Pharma.

Su recuperación alimenta la expectativas de Bernal de cara a las grandes vueltas de 2026.

Bernal estuvo a punto de morir el 24 de enero de 2022 cuando, durante un entrenamiento en Colombia, agachó la cabeza e instantes después chocó a 62 km por hora contra la parte trasera de un autobús detenido.

El accidente le produjo 20 fracturas y riesgo de parálisis.

Pese a que los pronósticos apuntaban al final de su carrera o por lo menos de la alta competencia, regresó a las carreteras un año más tarde y desde entonces da pruebas de mejoría.

El jueves, su amigo y compañero en Ineos, el también zipaquireño Brandon Rivera, se quedó con la medalla de oro en la contrarreloj, modalidad que Bernal también había dominado en la capital el año pasado.