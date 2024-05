Egurrola, la futbolista sin fronteras regresa a sus orígenes

Nacida en Orlando (Estados Unidos), pero formada en el País Vasco y en el Athletic Club, Damaris Egurrola, internacional con Países Bajos después de despuntar en las inferiores de España, encarna como pocas la globalización en el fútbol antes de regresar a San Mamés en busca de una nueva Champions con el Lyon.

Políglota acreditada -habla español, inglés, francés, euskera y entiende el neerlandés-, Egurrola puede dar fe de las muchas vueltas que a veces da el fútbol. A sus 24 años ha disputado los campeonatos español, inglés y francés, y regresa al estadio del Athletic de Bilbao, el club de su corazón y con el que debutó en la élite, para tratar de añadir el segundo título de campeona de Europa a su palmarés como jugadora del 'gigante' lionés.

Pero para esta centrocampista de gran envergadura, poderoso juego aéreo, y con buen disparo con ambas piernas, no será la primera vez sobre el césped de 'La Catedral' del fútbol español. De hecho, al igual que la central culé Irene Paredes, que también jugó en el equipo rojiblanco, sabe lo que es enfrentarse al Barcelona en San Mamés.

- 'Despertaba en esa final' -

"Desde que salió que era en San Mamés me iba a dormir todas las noches pensando en esa final, me despertaba en esa final", confesaba Damaris esta semana en el 'media day' del Lyon.

En sus cinco temporadas en el club bilbaíno disputó 133 partidos oficiales, en los que firmó cinco goles, y conquistó el campeonato de liga 2015-2016.

"Es donde he crecido, donde me he convertido en quien soy. El Athletic me ha formado, me dio la oportunidad de debutar en primera y estoy aquí en parte gracias al Athletic", dice, agradecida.

La jugadora aún tiene presente su estreno en San Mamés. "El primer partido fue una eliminatoria de Copa, no sé si contra el Atlético de Madrid, hubo 40.000 personas, un miércoles, todo el mundo estaba paralizado porque se iba a llenar San Mamés", dice refiriéndose a unos cuartos de final de Copa en enero de 2019.

"Es historia del fútbol, es algo especial, y más para mí viniendo del Athletic poder ahora jugar con el club de mis sueños en San Mamés".

En medio de rumores sobre un posible fichaje por el Barcelona que no llegó a concretarse ante la negativa del Athletic a dejarla salir a coste cero pese a que terminaba contrato, Damaris inició una aventura en Inglaterra, en el Everton, que resultó más corta de lo esperado. Porque en el mercado de enero el Lyon llegó decidido a hacerse con sus servicios, y vive ya su cuarta temporada en el club más laureado del fútbol femenino.

- 'Ganar hasta en un rondo' -

"Me han inculcado desde el día que llegué aquí, desde el primer entrenamiento, que había que ganar hasta en un rondo, eso se contagia, y gracias a las jugadoras que lo han ganado todo eso se va transmitiendo a las jugadoras nuevas", explica Damaris, campeona de las tres últimas ediciones de una liga francesa donde el Lyon encuentra la férrea oposición del París SG, club al que derrotaron la semana pasada en la final del play-off.

"No es fácil ganar una liga todo el año, y menos como lo hemos hecho este año, jugándote todo a un partido aun teniendo 11 puntos de ventaja y aun así ganar ese partido, tiene mucho mérito lo que hemos hecho", proclama.

Y Damaris se ha erigido en uno de los baluartes en la medular del equipo de Sonia Bompastor. "Es verdad que llevo una temporada bastante buena, tengo la confianza de la entrenadora, del club, de mis compañeras".

De cara a la final del sábado, alerta de que es un partido "al 50-50" y pide "olvidarse un poco de las estadísticas" que dicen que el Barça nunca ha ganado al Lyon.

Pero si a nivel de clubes su currículum ya presenta varias líneas brillantes con 24 años, su atípico recorrido con la selección hace de ella una auténtica trotamundos.

Pese a haber nacido en Estados Unidos por el trabajo de sus padres, fue en Euskadi donde de niña comenzó a jugar a fútbol. Tercera con España en el Mundial Sub-17 de 2016, campeona de la Eurocopa Sub-19 en 2017, y finalista un año después en el Mundial Sub-20, todos esos logros no le valieron para debutar con la absoluta a nivel oficial. En medio de discrepancias con el entonces seleccionador Jorge Vilda, Damaris vio su opción con Países Bajos, con la que el destino la llevo a enfrentarse a España en cuartos del último Mundial. Si en aquella ocasión salió cruz para ella y su 'Oranje', ahora espera sonreír en la que fue su casa y en lo más alto de Europa.