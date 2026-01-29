Deportes

Eileen Coparropa cumplirá su sueño de estar en unos Juegos en Panamá

Eileen Coparropa cumplirá su sueño de estar en unos Juegos en Panamá
Redacción Web
29 de enero de 2026

La leyenda panameña Eileen Coparropa, tres veces atleta olímpica y medallista panamericana, compartió la emoción que sintió al enterarse de que Panamá será la sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

“¡No puedo creer que vamos a ser sede! Siempre soñé con poder estar en unos Juegos en Panamá y quizás ahora pueda estar, ya retirada; pero qué orgullo y oportunidad para el país, para mostrar a todos los atletas y todas las cosas que ofrecemos al resto del mundo”, expresó la atleta.

Coparropa también se refirió a las promesas del deporte: “Me siento superfeliz y llena de energía porque sé que los atletas están aprendiendo y superándose cada día, no solo en el deporte, sino también en la vida después de este”.

Además, agregó que esta cita deportiva es mucho más que un torneo: “Es el primer paso al sueño olímpico; es entrar al ciclo olímpico para seguir compitiendo y llegar, quizás, a unas Olimpiadas en unos años”.

Finalmente, envió un mensaje a quienes participarán en este evento: “Disfruten el momento porque es temporal. Van a venir, competir, pasarla muy bien y crear amistades que tendrán por el resto de sus vidas. Así que disfrútenlo y hagan lo mejor”.

Tags:
Juego
|
sueños
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR