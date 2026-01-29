Eileen Coparropa cumplirá su sueño de estar en unos Juegos en Panamá

La leyenda panameña Eileen Coparropa, tres veces atleta olímpica y medallista panamericana, compartió la emoción que sintió al enterarse de que Panamá será la sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

“¡No puedo creer que vamos a ser sede! Siempre soñé con poder estar en unos Juegos en Panamá y quizás ahora pueda estar, ya retirada; pero qué orgullo y oportunidad para el país, para mostrar a todos los atletas y todas las cosas que ofrecemos al resto del mundo”, expresó la atleta.

Coparropa también se refirió a las promesas del deporte: “Me siento superfeliz y llena de energía porque sé que los atletas están aprendiendo y superándose cada día, no solo en el deporte, sino también en la vida después de este”.

Además, agregó que esta cita deportiva es mucho más que un torneo: “Es el primer paso al sueño olímpico; es entrar al ciclo olímpico para seguir compitiendo y llegar, quizás, a unas Olimpiadas en unos años”.

Finalmente, envió un mensaje a quienes participarán en este evento: “Disfruten el momento porque es temporal. Van a venir, competir, pasarla muy bien y crear amistades que tendrán por el resto de sus vidas. Así que disfrútenlo y hagan lo mejor”.