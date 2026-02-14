Eileen Gu y Grémaud pasan a la final del big air de esquí acrobático

Las dos estrellas del esquí acrobático, la china Eileen Gu y la suiza Mathilde Grémaud, protagonizarán otro duelo en la final de big air, tras superar este sábado en Livigno la ronda de clasificación.

Ese pulso tendrá lugar el lunes y allí Eileen Gu buscará tomarse la revancha respecto a Grémaud, que le superó en el inicio de esta semana en la pugna por el oro en slopestyle, exactamente igual que hace cuatro años en Pekín 2022.

En big air, Eileen Gu fue la campeona olímpica en 2022 en su país y Grémaud acabó con el bronce en aquella ocasión.

En la ronda de clasificación de este sábado, Gu (170,75 puntos) superó a Grémaud (169). La única que mejoró el dato de la esquiadora freestyle china fue la canadiense Megan Oldham (171,75 puntos).