El alero Keldon Johnson, de los Spurs, elegido Mejor Sexto Hombre de la NBA

El alero Keldon Johnson, de los San Antonio Spurs, fue nombrado este miércoles Mejor Sexto Hombre de la temporada 2025-2026 del básquetbol norteamericano, anunció la NBA.

Johnson, de 26 años, disputó 82 partidos de la temporada en curso con promedio de 13,2 puntos, 5,4 rebotes y 1,4 asistencias.

"Solamente quiero ser parte de algo especial en San Antonio", dijo Johnson a ESPN. "Debo dejar el ego a un lado, considerando que el equipo va primero. Soy bendecido de estar en esta posición".

En total, sumó 1.081 puntos desde la banca, superando el récord del argentino Manu Ginóbili de 927 en la temporada 2007-2008.

Johnson y Ginóbili son los únicos jugadores en ser elegidos Mejor Sexto Hombre defendiendo a los San Antonio Spurs.

El mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr., de Miami Heat, fue segundo en la votación con 331 puntos, contra los 404 de Johnson.

Tim Hardaway Jr, de los Denver Nuggets, ocupó el tercer lugar con 45.

El premio al Mejor Sexto Hombre de la NBA se entrega desde la temporada 1982-1983. El brasileños Leandro Barbosa (Brasil) en la temporada 2007-2008 y Ginóbili en la 2008-2009 son los únicos jugadores latinoamericanos en ganarlo.

Johnson es el segundo jugador de los Spurs en ser galardonado este año, ya que el lunes el pívot francés Victor Wembanyama fue elegido Defensa del Año.

Los San Antonio Spurs están disputando los playoffs de la NBA ante los Portland Trail Blazers, en una serie de primera ronda de la Conferencia Oeste que está igualada a un triunfo por bando.