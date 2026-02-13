El antidopaje italiano permite a Passler participar en el biatlón olímpico

La biatleta italiana Rebecca Passler, que dio positivo a finales de enero por una sustancia prohibida, fue finalmente autorizada a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por una decisión de la Comisión de Apelación de la Agencia Italiana Antidopaje (NADO).

Según anunció este viernes la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), los responsables antidopaje del país aceptaron la tesis de la "ingesta involuntaria o contaminación involuntaria de la sustancia en cuestión", que alegó la deportista, que se encontraba suspendida provisionalmente desde el 2 de febrero.

"Se reunirá con sus compañeros del equipo de Italia desde el lunes 16 de febrero", precisó la FISI.

En un control realizado fuera de competición el 26 de enero, la muestra de Passler había revelado la presencia de letrozol, un antiestrógeno utilizado en el tratamiento del cáncer de mama y que está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Passler (24 años), se perdió ya la prueba de esprint individual y se perderá este fin de semana las de esprint y persecución por equipos. Puede teóricamente participar en el relevo femenino del 18 de febrero.