El fondista noruego Klaebo iguala el récord de 8 oros olímpicos de invierno

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo ganó este viernes la prueba individual de 10 km libres y sumó el octavo título olímpico de su carrera, igualando así el récord histórico de oros en unos Juegos de Invierno.

Klaebo, que lleva ya tres títulos en Milán-Cortina y aspira a otros tres más, alcanza al trío de compatriotas noruegos que también se coronaron ocho veces en este evento, los esquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el biatleta Ole Einar Bjorndalen, todos ellos ya retirados.

Por detrás de Klaebo este viernes, el francés Mathis Desloges sumó su segunda medalla de plata en estos Juegos, después de la lograda el domingo en el esquiatlón, mientras que el bronce fue para otro noruego, Einar Hedegart.

A sus 29 años, Klaebo parece destinado a establecer un nuevo récord en los próximos días, ya que le quedan todavía tres opciones de medalla, dos de ellas por equipos (esprint y relevo 4x7,5 km), donde Noruega es clara favorita.

Su última prueba serán los 50 km individuales, que clausurarán el esquí de fondo el domingo 22.

El año pasado, en el Mundial de Trondheim, en su país, ya causó sensación con un pleno de seis títulos olímpicos, una hazaña que confía en poder reeditar en estos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

La cosecha olímpica de títulos de Klaebo comenzó en 2018 en Pyeongchang (Corea del Sur), donde fue campeón en tres ocasiones, a lo que añadió cuatro años después dos oros en Pekín 2022.

El récord absoluto de medallas de invierno todavía lo tiene lejos: suma ahora diez metales y la fondista Marit Bjorgen consiguió quince entre Salt Lake City 2002 y Pyeongchang 2018.

Teniendo en cuenta las citas olímpicas de verano, el hombre récord total es el exnadador estadounidense Michael Phelps, que entre Atenas 2004 y Rio 2016 se colgó 28 medallas y 23 de ellas fueron de oro.