El argentino Cerúndolo amenaza el reinado de Alcaraz en Indian Wells

En su imparable camino al tricampeonato de Indian Wells, el español Carlos Alcaraz chocará el jueves con el argentino Francisco Cerúndolo en un duelo de cuartos de final que afronta con la máxima cautela.

Cerúndolo, referente actual del tenis latinoamericano, ha aterrizado en gran forma en esta gira estadounidense de pista rápida y se ha erigido en una amenaza para los grandes del circuito.

El argentino ha ganado seis de sus últimos siete partidos ante miembros del top-10 en torneos Masters 1000 como Indian Wells.

En competencias menores también emboscó a figuras como el alemán Alexander Zverev (2º de ATP) en febrero en los cuartos de Buenos Aires (ATP 250).

Su última víctima ilustre fue el australiano Alex de Miñaur, número nueve del ranking, al que tumbó el miércoles para poner pie en sus primeros cuartos de Indian Wells.

Aunque resolvió el choque por la vía rápida, Cerúndolo tuvo que neutralizar una pelota de set del australiano y demostró que está en un punto dulce mental y físicamente.

"Poder ganar estos partidos siempre me da ilusión y confianza para el rival que venga, sea un Top-10 o cualquier otro", dijo Cerúndolo a la AFP. "Puedo ganar y puedo perder, pero sé que tengo las condiciones para hacer un buen partido".

"Estoy trabajando mucho para estar un día en el mismo ranking de estos jugadores, porque ya les he ganado", afirmó el argentino, que tiene tres títulos de ATP en su palmarés.

- "Va a ser difícil" -

El tenista de Buenos Aires afronta por quinta vez unos cuartos de Masters 1000, cuyo mejor resultado son las semifinales de Miami en 2022.

A sus 26 años, Cerúndolo reconoce que debe mejorar su regularidad y consistencia para volver a meterse entre los 20 primeros, club al que pertenecía dos años atrás.

Alcaraz, en cualquier caso, es muy consciente de los riesgos que le esperan el jueves (19H00 locales - 02H00 GMT del viernes) en el desierto californiano.

Antes de despachar al búlgaro Grigor Dimitrov (6-1 y 6-1), Alcaraz estuvo siguiendo el partido de Cerúndolo, al que conoce a la perfección aunque sólo se hayan topado una vez, con triunfo español el año pasado en la hierba de Queen's en 2021.

"Conozco su estilo, he practicado muchas veces con él y veo muchos partidos suyos", aseguró el ex número uno mundial. "No sé qué superficie es su favorita, si la arcilla o la pista rápida. Incluso hierba también. Eso significa que es un jugador completo".

"Está jugando muy bien", admitió. "Tendré que concentrarme en mi tenis (...) Va a ser difícil".

- La bandera del tenis latinoamericano -

En los últimos años Alcaraz ha hecho del Valle de Coachella su fortín particular, disfrutando del cariño del público estadounidense y de la gran oferta para practicar golf, su válvula de escape favorita.

Tras las decepciones del Abierto de Australia y de Doha, el español ha retomado su hegemonía en estas pistas, donde está invicto desde su emotivo encuentro con su ídolo Rafael Nadal en las semifinales de 2022.

Si mantiene su imbatibilidad hasta el domingo, Alcaraz se unirá a Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos que han logrado un tricampeonato consecutivo de este icónico torneo.

El español pondrá en juego ese legado ante un Cerúndolo que también carga con la bandera del tenis latinoamericano, que no colocó ninguna otra raqueta en los octavos.

"Me gustaría que estuviéramos muchos más argentinos, sudamericanos, latinoamericanos en estas estancias finales. Tuvimos una época muy buena en que competíamos en grandes finales y teníamos muchos top-20", recordó.

"Hoy tenemos muchos jugadores del 20 al 100 y ninguno ahí arriba. Pero en Sudamérica hay muy buen potencial y, aunque la realidad económica es complicada, ahora hay más torneos de 'Futures' y 'Challengers' que les da posibilidades a los jóvenes de jugar en Europa", señaló.

Como pronostican otros compañeros, incluido Djokovic, el argentino también cree que el brasileño Joao Fonseca devolverá al tenis regional a lo más alto.

"Es un fuera de serie, un jugador que seguramente en poco tiempo va a estar compitiendo en estas estancias finales y va a ser muy lindo para Sudamérica", auguró Cerúndolo, que cayó en manos de este joven de 18 años en la final de Buenos Aires.