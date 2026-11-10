El argentino Cruz Mallia queda fuera del Campeonato de Naciones de rugby

El versátil rugbier argentino Juan Cruz Mallia se perderá lo que queda del Campeonato de las Naciones debido a un esguince de rodilla, informó este lunes la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El polifuncional jugador, de 30 años, abandonó el campo poco después de cumplirse la hora de juego en la derrota del viernes ante Irlanda en Dublín.

Fue sustituido en la convocatoria del entrenador Felipe Contepomi por Tobías Wade, de 27 años, quien aún no ha debutado con los Pumas.

Mallia es jugador del Toulouse y puede ocupar cualquier posición en la línea de tres cuartos.

Volvió a la actividad en septiembre tras una grave lesión en la misma rodilla que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante casi un año.

Contepomi también incorporó a los hookers Bautista Bernasconi y Facundo Bosch, después de que el experimentado Julián Montoya sufriera una lesión en la cabeza en la capital irlandesa.

El número 8, Facundo Isa, retornó a la convocatoria luego de haber sido cedido para jugar con su club, el Pau francés, el pasado fin de semana.

Los Pumas se enfrentarán a Italia en Génova el sábado y viajarán a Francia una semana más tarde. Luego, el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, disputarán en Inglaterra un partido decisivo para la clasificación.