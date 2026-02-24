El argentino Etcheverry gana el ATP 500 de Rio de Janeiro

El argentino Tomás Etcheverry ganó este domingo el Rio Open 2026, su primer título de la ATP, al vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo en una maratónica jornada.

El brasileño João Fonseca, a su vez, encontró consuelo en medio de su mal inicio de temporada al conquistar el torneo de dobles junto a su compatriota Marcelo Melo.

Etcheverry, de 26 años y quien saltará del 51º al 33º puesto del ránking mundial, derrotó a Tabilo por 3-6, 7-6 (7/3) y 6-4, en un cierre bajo lluvia a puro corazón, desafiando al cansancio.

Sucede en el palmarés a otro argentino, Sebastián Báez, campeón de este torneo ATP 500 en 2024 y 2025.

"Es el día más feliz de mi vida", celebró en cancha Etcheverry, quien había perdido tres finales en su carrera. "Gané mi primer título. ¡No lo puedo creer!".

Fue un agotador domingo para ambos finalistas, que más temprano sellaron sus pases en semifinales, en juegos reprogramados el sábado por fuertes precipitaciones.

Etcheverry superó en el tie-break al checo Vit Kopriva (87º), por 4-6, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/4).

El duelo comenzó el sábado, pero se suspendió por las condiciones climáticas cuando Kopriva dominaba 5-4 el primer set.

El domingo volvió a paralizarse por más de una hora, esta vez por altas temperaturas, tras la segunda manga.

Tabilo había vencido al peruano Ignacio Buse (91º), por 6-3 y 6-3.

- Fonseca: una alegría y una promesa -

Fonseca, de 19 años, y Melo, de 42, ganaron la final de dobles al alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase por 4-6, 6-3 y 10-8.

Un ace del joven ídolo local definió el compromiso.

"Él es especial", dijo Melo al pedir al público una ovación para Fonseca.

"Agradezco (a Marcelo) por aceptar la invitación a jugar conmigo este increíble torneo, por haberme apoyado", respondió Fonseca, emocionado hasta las lágrimas.

Melo ganó el torneo de dobles el año pasado, formando pareja con Rafael Matos.

Fonseca (38º) había sido eliminado el jueves en sencillos, al caer ante Buse en octavos de final.

"Voy a ganar un día este torneo en individual, ¡créanme!", prometió tras su triunfo en dobles.

Problemas en la espalda han limitado a Fonseca en 2026.

Renunció a los torneos de Brisbane y Adelaida para concentrarse en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, en el que cayó en la primera ronda frente al estadounidense Eliot Spizzirri.

Y en el ATP 250 de Buenos Aires, torneo que ganó en 2025, perdió en su estreno ante Tabilo.