El argentino Francisco Cerúndolo avanza a tercera ronda en Madrid

El argentino Francisco Cerúndolo se metió este sábado en tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras imponerse al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 en una hora y cuarenta minutos.

Cerúndolo, semifinalista en la Caja Mágica el pasado año, se medirá en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre su hermano Juan Manuel y el italiano Luciano Darderi.

El argentino, número 20 del mundo, pasó por encima de su rival en el primer set, sin embargo, Hanfmann se mostró más luchador en la segunda manga.

El germano levantó dos roturas de servicio para ponerse 5-5, pero Cerúndolo volvió a quebrar el saque de su rival para ponerse 6-5 y cerrar el partido con su servicio.

En tercera ronda está también el español Alejandro Davidovich tras ganar a su compatriota Pablo Carreño por 6-3 y 6-3.

Davidovich se enfrentará en su siguiente compromiso al ganador del partido entre el vigente campeón de Madrid, el noruego Casper Ruud, y el español Jaume Munar.

También avanzó el ruso Karen Kachanov, 16º del mundo, al ganar en segunda ronda al australiano Adam Walton por 6-2 y 6-3.

-- Los resultados del sábado en el Masters 1000 de Madrid:

. Individual masculino - 2a ronda:

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.20) derrotó a Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-3

Francisco Cerúndolo (ARG/N.16) a Yannick Hanfmann (GER) 6-1, 7-5

Karen Khachanov (RUS/N.13) a Adam Walton (AUS) 6-2, 6-3

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