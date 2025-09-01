El argentino Nico González jugará en el Atlético, cedido por la Juventus

El delantero argentino Nicolás González jugará en el Atlético de Madrid esta temporada cedido por la Juventus de Turín, anunció el club 'colchonero' en un comunicado este lunes.

El internacional con la Albiceleste conocerá así el campeonato español, a las órdenes de su compatriota Diego Simeone, luego de haber militado en la Bundesliga (Stuttgart) y en la Serie A (Fiorentina y Juventus).

La cesión del jugador de 27 años, que pasó la revisión médica este lunes, se produce un día después de que el futbolista disputara doce minutos en la victoria de su ya exequipo por 1-0 ante el Génova.

Según el club, González puso rumbo a Argentina para unirse a la concentración de la selección argentina después de firmar el contrato con su nuevo equipo.

El jugador ha marcado seis goles en 41 partidos con Argentina. Con su país conquistó la Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima en 2022.

El Atlético ha iniciado LaLiga con dudas, con dos empates y una derrota en las tres primeras fechas.

Se trata de la octava incorporación del Atlético para esta campaña, tras Álex Baena (Villarreal), Marc Pubill (Almería), los italianos Matteo Ruggeri (Atalanta) y Giacomo Raspadori (Nápoles), el eslovaco David Hancko (Feyenoord), el estadounidense Jhonny Cardoso (Betis) y el argentino Thiago Almada (Botafogo).